Toyota Land Cruiser 300 Hybrid cập bến Indonesia, đại lý Việt nhận cọc

Land Cruiser 300 Hybrid sẽ là phiên bản LC mạnh nhất mà Toyota từng ra mắt.

Tại triển lãm ôtô quốc tế Indonesia (GIIAS) diễn ra vào những ngày cuối tháng 7, Toyota đã giới thiệu mẫu SUV hạng sang Land Cruiser 300 bản hybrid đến thị trường Đông Nam Á này. Trước đó, mẫu xe cũng đã chính thức mở bán tại một số thị trường như Thái Lan hay Philippines.

Trong khi đó theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số đại lý Toyota tại Việt Nam cũng đã nhận đặt cọc sớm với mẫu SUV hybrid này.

So với bản hiện hành, chiếc LC 300 HEV mới được tinh chỉnh đôi chút chi tiết ngoại thất. Dễ nhận ra nhất là bộ body kit với các chi tiết sơn đen bóng. Ở đuôi xe gần cửa cốp, phiên bản hệ truyền động lai có thêm một logo "HEV".

Logo HEV xuất hiện ở đuôi xe. Ảnh: Toyota.

Phiên bản truyền động lai là sự kết hợp giữa máy xăng V6 bi turbo và motor điện, cho công suất 457 mã lực, mô men xoắn cực đại 790 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 10 cấp.

Ở một số thị trường, LC 300 HEV được tích hợp thêm loạt công nghệ hỗ trợ off-road, tự động nhận diện điều kiện vận hành (cát, sỏi, bùn...) để tinh chỉnh lực kéo, hệ thống treo, đi cùng công nghệ này là chế độ màn hình Multi-Terrain Monitor cho phép người dùng quan sát địa hình xung quanh thông qua hệ thống camera.

Với thông số này, Land Cruiser 300 HEV có thể xem là phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota mở bán. Hiện chưa rõ Toyota sẽ mang phiên bản nào đến Việt Nam.

Nhân viên đại lý Toyota tại khu vực TP.HCM dự đoán mẫu SUV có thể được giới thiệu từ cuối năm nay. Giá bán của mẫu xe là ẩn số, nhưng nhiều khả năng cao gần mốc 5 tỷ đồng . Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi hiện tại, giá của phiên bản thuần xăng hiện hành tại Việt Nam đã vào khoảng 4,58 tỷ đồng .