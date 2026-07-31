Australia trước viễn cảnh 'ngập tràn' xe Trung Quốc

Xe Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm gần 60% doanh số ôtô mới tại Australia vào năm 2035.

Chuyên trang Car News China dẫn một dự báo từ Hiệp hội đại lý ôtô Australia (AADA) cho thấy ôtô sản xuất tại Trung Quốc sẽ đóng góp 58% doanh số ôtô mới tại Australia vào năm 2035, tương đương lượng tiêu thụ gần 900.000 xe/năm.

Australia ngày càng chuộng xe Trung Quốc

Ở kỳ báo cáo mới nhất, doanh số ôtô sản xuất tại Trung Quốc đã chiếm 35,5% tổng lượng xe bán ra ở xứ sở chuột túi.

AADA đồng thời cho biết dữ liệu gần đây chỉ ra sự chuyển dịch của khách hàng Australia sang các dòng xe sản xuất tại Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. Dự báo mới nhất đang cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó do trung tâm Kinh tế quốc tế Australia công bố, vốn dự báo thị phần xe Trung Quốc sẽ đạt 43% vào năm 2035.

“Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy quá trình chuyển đổi đang diễn ra nhanh hơn so với dự báo trước đây, đặc biệt là đối với các nhà sản xuất Trung Quốc”, CEO James Voortman của AADA cho biết.

Khách hàng Australia ngày càng ưa chuộng xe Trung Quốc. Ảnh: Zecar.

Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành quốc gia cung cấp ôtô nhập khẩu lớn nhất cho thị trường Australia. Trong tháng 6 vừa qua, khách hàng Australia đã mua 46.592 xe sản xuất tại Trung Quốc, tương đương 35,5% thị trường, theo dữ liệu của VFACTS.

Nhật Bản xếp thứ hai với 27.098 xe (tương đương 20,7% thị phần). Thái Lan xếp ngay sau với 23.297 xe, Hàn Quốc với 14.863 xe và Đức với 5.731 xe.

Sự chuyển dịch này cũng được phản ánh thông qua bảng thống kê doanh số theo hãng. Toyota vẫn là cái tên bán chạy nhất thị trường xứ sở chuột túi với 19.124 xe trong tháng 6. BYD theo sát phía sau với 18.881 xe, chỉ kém 243 xe so với đối thủ Nhật Bản. Hai nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác là Great Wall Motors và Chery lần lượt xếp thứ 8 và 9 trong danh sách trên.

AADA kỳ vọng số lượng thương hiệu ôtô tại Australia sẽ tăng từ 67 ở hiện tại lên thành 75 vào năm 2031. Kể từ năm 2010, đã có thêm 10 hãng xe mới tham gia thị trường Australia, trong đó có đến 9 thương hiệu cho sản xuất ôtô của mình tại Trung Quốc.

Điện hóa mạnh mẽ

Khách hàng Australia đã mua 103.843 ôtô thuần điện trong nửa đầu năm nay, tăng đến gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ôtô thuần điện đóng góp 16,4% thị phần xe mới của Australia trong giai đoạn này, tăng mạnh so với chỉ 7,6% ghi nhận hồi nửa đầu năm 2025.

BYD đã trở thành thương hiệu xe thuần điện bán chạy nhất Australia trong nửa đầu năm 2026, khi hoàn thành bàn giao 29.192 xe, tăng hơn 241% so với cùng kỳ năm ngoái. Tesla theo sau với 23.588 xe, tương đương tăng trưởng 66,7%.

Xe điện chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong doanh số ôtô mới tại Australia. Ảnh: Drive.

Geely xếp thứ ba với 6.756 xe thuần điện bán ra tại Australia. Kia, Jaecoo và Zeekr lần lượt xếp ngay sau.

Về thành tích cá nhân, Tesla Model Y là xe bán chạy nhất với doanh số 20.396 xe trong nửa đầu năm, tiếp theo là BYD Sealion 7 với 12.516 xe và Geely EX5 với 6.756 xe.

Chỉ riêng trong tháng 6, Australia đã ghi nhận doanh số 32.570 xe thuần điện, tương đương 23,3% thị phần xe mới. Ước tính có khoảng 80% lượng xe thuần điện bán ra ở Australia trong tháng này được sản xuất tại Trung Quốc.

Sự phụ thuộc vào lượng xe nhập khẩu

Dữ liệu của ngành công nghiệp Trung Quốc cho thấy nước này đã hoàn thành xuất khẩu hơn 1 triệu xe chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua. Xe năng lượng mới, bao gồm ôtô thuần điện và hybrid cắm sạc, chiếm khoảng 523.000 xe.

Theo Car News China, Australia không còn ngành sản xuất ôtô du lịch nội địa với quy mô đủ lớn, do đó phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và dễ chịu tác động trước những thay đổi trong hoạt động sản xuất ôtô toàn cầu.

Thị trường Australia phụ thuộc nhiều vào hoạt động nhập khẩu ôtô. Ảnh: Drive.

Tỷ trọng ngày càng tăng của ôtô Trung Quốc trong số liệu bán hàng tại Australia phản ánh cả sự mở rộng của các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc ra nước ngoài, lẫn sự chuyển dịch rộng lớn hơn về các loại xe được cung cấp cho thị trường.

AADA mô tả diễn biến này như một trong những cuộc chuyển đổi có ý nghĩa lớn nhất trong lịch sử thị trường ôtô Australia, được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng, quá trình điện hóa và sự xuất hiện của các thương hiệu mới.