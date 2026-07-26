Xe Trung Quốc bán tại Mỹ, dễ hay khó?

Việc một hãng xe Trung Quốc lên kế hoạch mở bán tại Mỹ không hề mới, nhưng ở thời điểm này, liệu có cơ hội nào cho các thương hiệu từ đất nước tỷ dân hay không?

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng xe Xpeng, ông He Xiaopeng, gần đây đã bày tỏ mong muốn đưa thương hiệu này gia nhập thị trường Mỹ, đồng thời gợi ý khả năng xây dựng các nhà máy sản xuất ngay tại địa phương.

Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận bối cảnh chính trị hiện tại chưa thực sự thuận lợi cho một bước đi như vậy. Câu hỏi được các kênh truyền thông Mỹ đặt là liệu Mỹ có nên mở cửa cho các hãng xe Trung Quốc nếu họ cam kết đầu tư và sản xuất trực tiếp?

Theo Carscoops, xét trên lý thuyết, đây dường như là một kịch bản đôi bên cùng có lợi. Người tiêu dùng Mỹ sẽ có thêm nhiều lựa chọn phương tiện với mức giá cạnh tranh hơn. Các nhà máy mới được xây dựng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp cho công nhân địa phương, chưa kể lượng việc làm gián tiếp phát sinh thông qua hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư này cũng mang lại nguồn thu thuế mới cho chính phủ Mỹ. Đây cũng chính là định hướng mà chính quyền Tổng thống Donald Trump hướng tới.

"Nếu họ muốn đến, xây dựng nhà máy, thuê bạn cùng người thân và hàng xóm của bạn vào làm việc, điều đó thật tuyệt vời. Tôi ủng hộ điều đó. Hãy để Trung Quốc vào", những lời Tổng thống Donald Trump từng chia sẻ về việc mở cửa cho các thương hiệu Trung Quốc đến xứ cờ hoa.

Thương hiệu Xpeng bày tỏ mong muốn xây dựng nhà máy và mở bán xe tại Mỹ. Ảnh: Xpeng.

Tuy nhiên, thực tế vận hành lại không đơn giản như vậy, bài học từ Polestar là một minh chứng rõ nét. Mẫu SUV Polestar 3 từng được lắp ráp ngay tại Ridgeville, bang South Carolina, chung dây chuyền với Volvo EX90. Tuy nhiên, trước các quy định mới về "Bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ thông tin, truyền thông và dịch vụ do Bộ Thương mại Mỹ ban hành nhằm hạn chế công nghệ và phần mềm có nguồn gốc từ Trung Quốc, Polestar đã không nhận được miễn trừ.

Kết quả là thương hiệu này phải rút khỏi thị trường Mỹ sau khi kết thúc năm model 2026 và chỉ tiếp tục bán hết lượng xe tồn kho của các dòng Polestar 3 và 4. Trong khi đó, thương hiệu chị em Volvo lại nhận được sự chấp thuận.

Trường hợp của Polestar cho thấy rào cản đối với các doanh nghiệp có liên kết với Trung Quốc không chỉ nằm ở thuế quan nhập khẩu hay địa điểm lắp ráp, mà còn ở các quy định an ninh mạng và dữ liệu kết nối. Việc một mẫu xe được sản xuất ngay trên đất Mỹ vẫn phải dừng bước cho thấy những thách thức rất lớn mà các hãng xe Trung Quốc như Xpeng sẽ phải đối mặt nếu muốn chinh phục thị trường này.