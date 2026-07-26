Bảo hiểm lao đao vì đèn xe thường hư hỏng còn đắt đỏ

Các công ty bảo hiểm tại châu Âu đang gánh các khoản bồi thường khổng lồ từ các hóa đơn sửa chữa cụm đèn trên ôtô.

Một va chạm nhỏ trên các mẫu xe trước đây chỉ tốn một chút chi phí sơn sửa sau khi hoàn tất hóa đơn bảo hiểm. Tuy nhiên hiện nay, các sự cố này có thể dẫn đến hóa đơn thay thế đèn pha lên tới hàng nghìn USD.

Theo tập đoàn bảo hiểm Allianz của Đức, công nghệ chiếu sáng hiện đại trên ôtô đã trở thành một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng chi phí sửa chữa.

Mỗi năm có khoảng 870.000 cụm đèn pha bị hư hỏng do tai nạn riêng tại thị trường Đức. Chi phí thay thế đã tăng mạnh trong thập kỷ qua. Allianz ước tính giá trung bình của một cụm đèn pha đã tăng từ 708 EUR (khoảng 810 USD ) vào năm 2015 lên 1.251 EUR (khoảng 1.430 USD ) vào năm 2025, thậm chí một số cụm đèn có giá lên tới 6.700 EUR (khoảng 7.650 USD ).

Đèn pha hiện đại không còn là những bóng đèn đơn thuần đặt trong vỏ nhựa. Nhiều dòng xe hiện trang bị tính năng thích ứng, công nghệ LED ma trận, hệ thống chiếu sáng laser cùng nhiều linh kiện điện tử phức tạp để tăng cường khả năng quan sát và độ an toàn. Mặt trái của sự phát triển này là những va chạm nhỏ cũng có thể khiến chi phí sửa chữa tăng cao.

Allianz cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân công nghệ mà ở phương thức sửa chữa. Trong nhiều trường hợp, các nhà sản xuất không cung cấp giải pháp sửa chữa thực tế cho phần mặt kính, vỏ bảo vệ hay linh kiện điện tử bị hỏng. Do đó, toàn bộ cụm đèn pha thường phải thay mới dù chỉ bị hư hỏng một phần nhỏ. Quy định sửa chữa nghiêm ngặt tại một số quốc gia như Đức, nơi người dân không được phép đánh bóng đèn pha bị mờ.

Khi hư hỏng, các cụm đèn thường được thay toàn bộ thay vì sửa chữa một phần nhỏ. Ảnh: Đan Thanh.

Đại diện công ty bảo hiểm cho rằng quy trình này hoàn toàn có thể thay đổi, đồng thời dẫn chứng các quốc gia như Pháp và Đan Mạch, nơi một số hình thức sửa chữa đèn pha đã được chấp nhận rộng rãi hơn. Allianz đang kêu gọi các hãng xe và cơ quan quản lý cho phép áp dụng bổ sung các quy trình sửa chữa thay vì mặc định thay thế toàn bộ.

Toyota được đưa ra như một ví dụ tích cực. Nhiều linh kiện bên trong cụm đèn pha của Toyota có thể thay thế riêng lẻ, bao gồm mặt kính, vỏ bảo vệ, linh kiện điện tử và giá đỡ.

Nhiều đơn vị khác cũng đang tìm giải pháp cho vấn đề này. Mercedes dự kiến thay thế keo dán bằng ốc vít trên các cụm đèn pha tương lai để dễ dàng sửa chữa hơn. Tại triển lãm SEMA, hãng Oracle Lighting cũng giới thiệu cụm đèn pha mới cho phép chủ xe dễ dàng thay thế từng linh kiện riêng lẻ mà không cần bỏ toàn bộ mặt kính.

Bên cạnh việc giảm hóa đơn sửa chữa, Allianz nhấn mạnh giải pháp này còn mang lại lợi ích về môi trường. Việc chỉ thay thế các phần bị hỏng thay vì toàn bộ cụm đèn pha LED sẽ giúp giảm đáng kể lượng rác thải và khí thải carbon ra môi trường.