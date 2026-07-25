Tin vui cho người mua xe máy điện VinFast thuê pin

VinFast vừa giảm phí thuê pin một năm cho khách hàng mua các mẫu xe máy điện thuê pin của hãng, giúp khách hàng tiết kiệm hơn 7 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ đại lý, các mẫu xe máy điện VinFast đang được hưởng ưu đãi cộng dồn nhằm kích cầu mua sắm giữa năm. Trong đó, ưu đãi mới nhất là chương trình ưu đãi phí thuê pin.

Cụ thể, khách hàng mua các mẫu xe máy điện VinFast theo hình thức thuê pin được khuyến mại miễn phí một năm thuê pin trị giá 3,6 triệu đồng.

Chương trình được áp dụng với một số mẫu xe như Viper bản thuê pin, Feliz II bản thuê pin hay Evo bản thuê pin. 2 mẫu xe vừa ra mắt của VinFast là Kyo và Kinet chưa được nhắc tới.

Để được áp dụng khuyến mại, khách hàng thuê pin cần đóng phí đặt cọc một triệu đồng và đóng trước phí thuê pin trong một năm (trị giá 3,6 triệu đồng).

Tên xe Giá bán Ưu đãi giá bán Giảm phí trước bạ 2% Tri ân khách hàng thân thiết Khuyến mãi thuê pin Giá sau ưu đãi VinFast Viper thuê pin 35 triệu đồng 1,75 triệu đồng 700.000 đồng 2 triệu đồng 3,6 triệu đồng 26,95 triệu đồng VinFast Feliz II thuê pin 23 triệu đồng 1,15 triệu đồng 460.000 đồng 2 triệu đồng 3,6 triệu đồng 15,79 triệu đồng VinFast Evo thuê pin 18,8 triệu đồng 940.000 đồng 376.000 đồng 2 triệu đồng 3,6 triệu đồng 11,884 triệu đồng

Bên cạnh ưu đãi thuê pin, khách hàng mua xe máy điện nội địa Việt tiếp tục được hưởng khuyến mại 5% giá bán và giảm thêm 2% phí trước bạ. Nhờ các chương trình ưu đãi cộng dồn, người mua xe điện VinFast có thể tiết kiệm đến hơn 7 triệu đồng.

Ví dụ chiếc VinFast Viper thuê pin có giá 35 triệu nay được giảm còn 26,95 triệu đồng. Mẫu xe Feliz II thuê pin được giảm từ 23 triệu xuống còn 16,79 triệu đồng.

VinFast Feliz II bản thuê pin được giảm thêm 3,6 triệu đồng phí thuê pin. Ảnh: Phúc Hậu.

Người mua từng sở hữu xe điện VinFast trước đó, có giấy đăng ký xe (cà vẹt) chính chủ hoặc của vợ/chồng, ba mẹ, con ruột hay anh chị em trong nhà sẽ được giảm thêm 2 triệu đồng qua chương trình tri ân khách hàng thân thiết.

Chủ xe VinFast tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn phí đổi pin khoảng 20 lần/tháng đến hết ngày 30/6/2028 tại hệ thống tủ đổi pin đã hoàn thiện rộng khắp cả nước. Chương trình miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng V-Green cũng đang được tiếp tục đến hết ngày 31/5/2027.

Hiện, VinFast là thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong năm 2025, VinFast bán được đến 406.453 xe máy thuần điện ra thị trường, xuất xưởng hơn một triệu xe tại nhà máy.