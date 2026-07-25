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Xe EV

Mini Aceman thuần điện ra mắt tại Việt Nam, giá từ 2,42 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 25/7/2026 11:14 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Mẫu xe Mini Aceman mới được thiết kế kiểu dáng hiện tại, trang bị động cơ điện có thể di chuyển hơn 400 km mỗi lần sạc.

Thaco Việt Nam vừa giới thiệu mẫu Mini Aceman mới tại Việt Nam, bổ sung vào dải sản phẩm của thương hiệu tại Việt Nam. Xe có chiều dài khoảng 4.007 mm, nhỏ hơn so với mẫu xe Countryman cùng nhà.

Thiết kế ngoại thất vẫn giữ những đặc trưng nhận diện của MINI với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt bát giác mới.

Bên trong khoang lái được thiết kế theo ngôn ngữ Charismatic Simplicity, nổi bật với màn hình OLED trung tâm, vô-lăng đặc trưng và thanh điều khiển Toggle Bar. Với hàng ghế sau gập 60:40, khoang hành lý có thể gia tăng kích thước từ 300 lít lên 1.005 lít.

Mini, Mini Aceman ảnh 1

Thiết kế nội thất trên Mini Aceman. Ảnh: Mini.

MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 160 kW, mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Bộ pin dung lượng 49,2 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 406 km mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP.

Mini Aceman hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC lên đến 95 kW. Pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong khoảng 30 phút tại trạm sạc nhanh DC. Xe được kết nối với ứng dụng Mini App giúp người dùng theo dõi tình trạng pin, quá trình sạc và lập kế hoạch hành trình phù hợp.

Tại Việt Nam, Mini Aceman được bán với giá khoảng 2,419 tỷ đồng. Đây sẽ là một lựa chọn mới dành cho người yêu thích xe thuần điện phong cách thể thao. Cùng tầm giá của Aceman tại Việt Nam còn có một số đại diện thuần điện như Mercedes-Benz EQB (từ 2,309 tỷ) hay Volvo EC40 (khoảng 1,739 tỷ đồng).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

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