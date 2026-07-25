Volkswagen Teramont Pro Max - SUV giá gần 2,8 tỷ có gì hay?

Mang mức giá tiệm cận các mẫu SUV hạng sang trên thị trường, Volkswagen Teramont Pro Max sẽ nhắm đến khách hàng nào và sở hữu những gì để chinh phục ‘thượng đế’?

SUV 7 chỗ là phân khúc khá khốc liệt, dù ở nhóm tầm trung hay cao cấp. Không chỉ cạnh tranh với nhau, SUV 7 chỗ còn va phải nhóm MPV vốn đang nổi lên như một xu hướng trên thị trường. Trong bối cảnh ấy, Teramont Pro Max xuất hiện nhằm chứng tỏ hãng xe Đức không chỉ thành công với Viloran - mẫu MPV đã “cứu nguy” cho Volkswagen trong 2 năm trở lại đây.

Mẫu xe mang nhiều kỳ vọng thời “hậu Viloran”

Trước khi Viloran xuất hiện, Volkswagen loay hoay với hàng loạt mẫu xe thể thao, sedan, SUV, nhưng đều chỉ dừng lại ở mức tiềm năng và khó bán. Mức giá cao hơn so với kỳ vọng của khách hàng và không có những điểm vượt trội về kích thước hay tính năng khiến xe Volkswagen khó tiếp cận với số đông, và chủ yếu bán cho những người yêu xe Đức, xe Âu.

Khi Viloran góp mặt, thị trường đang “đói” một mẫu MPV rộng rãi, vận hành tốt, thương hiệu đủ mạnh và mức giá không cần quá rẻ. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng nhiều người giàu có sẵn sàng chi tiền tỷ cho một mẫu xe phục vụ gia đình, và Viloran rơi vào đúng vị trí này trên thị trường.

Trước Viloran, Kia Carnival đã có doanh số rất tốt khi nắm bắt được điều này, nhưng thương hiệu Hàn dường như chưa đủ “chất” để giữ chân những vị khách cao cấp. Các mẫu MPV Trung Quốc không thiếu sự cao cấp chỉn chu, nhưng yếu tố thương hiệu lại là rào cản. Volkswagen Viloran có thương hiệu đủ “tốt”, xe đủ chất lượng và không quá phô trương, thứ nhóm khách đặc thù này đặc biệt yêu thích.

Volkswagen đơn giản bán thứ khách hàng thật sự cần, và Viloran xuất hiện ngày càng nhiều hơn ngoài đường phố chứng tỏ sự thành công của hãng xe Đức trong giai đoạn vừa qua. Tuy vậy không có thành công nào là tồn tại mãi, Viloran đang có dấu hiệu giảm doanh số, và Volkswagen cần tìm tới một nhân tố mới cùng mẫu MPV gánh vác. Cơ hội được trao cho Teramont, với 3 phiên bản là X, Pro và Pro Max, kèm bản “chủ tịch” President.

Trong số này, Volkswagen Teramont Pro Max là mẫu xe gần nhất với Viloran, khi nó nhắm nhiều tới những hành khách trên xe, phục vụ những chuyến đi dài, và thêm những yếu tố SUV đặc biệt, cùng mức giá “không rẻ”.

Volkswagen Teramont Pro Max có gì?

Chẳng cần phải là một chuyên gia, dòng chữ “Pro Max” trên tên xe có lẽ cũng khiến nhiều người hiểu ra rằng đây là một mẫu Teramont phiên bản to nhất, rộng nhất của Volkswagen. Sự bề thế thể hiện ở cả phần ngoài xe lẫn không gian bên trong, tạo cảm giác dư dả về diện tích sử dụng là điểm đáng chú ý đầu tiên.

Volkswagen Teramont Pro Max rộng ở mọi vị trí ngồi. Vị trí được ưu tiên nhất tuy vậy lại không phải hàng ghế 2, mà là vị trí bên cạnh người lái. Được Volkswagen gọi là Queen Seat (tạm dịch là ghế cho hoàng hậu), vị trí này có thể ngả lưng gần phẳng, chỉnh điện, nhớ vị trí, nói chung là rất thoải mái kể cả khi xe di chuyển cũng như đứng yên. Có lẽ hãng xe Đức muốn tạo sự khác biệt trên phiên bản Pro Max, trong bối cảnh hàng ghế 2 tiện nghi của một mẫu xe đã trở nên nhàm chán.

Tất nhiên Volkswagen không vì hàng ghế đầu mà hi sinh không gian các vị trí ngồi khác. Hàng ghế 2 vẫn thoải mái rộng và êm, hàng ghế 3 đủ thoáng với những người có chiều cao dưới 170 cm, kể cả khi di chuyển đường dài. Để cao cấp và thoải mái nhất trên đường dài, Volkswagen Teramont Pro Max phù hợp cho 4 người lớn và một khoang hành lý rộng rãi khi gập hàng ghế 3. Nếu tăng số lượng người, chiếc xe sẽ cần hi sinh không gian chứa đồ, và nếu ngồi đủ 7 người, không gian chứa đồ dù có vẫn không đủ cho chuyến đi kéo dài quá 1 ngày.

Bên cạnh không gian rộng thoáng, một chiếc xe có tầm giá gần 3 tỷ đồng không thể thiếu sự cao cấp và sang trọng. Về cơ bản, Volkswagen Teramont Pro Max không khiến người dùng thất vọng với vật liệu da hay nhựa bóng, dù không đủ để tạo sự vượt trội trong tầm giá hay khiến người ngồi phải trầm trồ.

Ở vị trí cầm lái, Volkswagen Teramont Pro Max mang lại cảm giác rộng, thoáng, đúng kiểu SUV cỡ lớn. Cần số nằm ở vị trí sau vô lăng khiến khu vực trung tâm càng thêm thoáng đãng, nếu không nói là “trơn tuột” với núm xoay vặn chuyển chế độ lái, khay để ly cốc, dock sạc không dây và hộc chứa đồ. Người lái có lẽ cần nhiều hơn các phím bấm vật lý để việc thao tác trở nên tiện lợi hơn, nhưng Volkswagen chọn màn hình cảm ứng thay cho hầu hết phím bấm, ưu tiên tính thẩm mỹ và công nghệ nhiều hơn là công năng sử dụng.

Nhìn tổng thể, hãng xe Đức không sai khi cả thế giới đã từng mê đắm kiểu thiết kế kiệm nút bấm và một màn hình khổng lồ, nhưng xu hướng này đang đảo ngược khi sự bất tiện là có thật. Dàn loa Harman Kardon 14 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất nhiều màu, điều hòa 3 vùng độc lập là những trang bị đáng giá, tất nhiên cũng không quá vượt trội so với tầm giá của chiếc xe.

Điều khiển chiếc Volkswagen Teramont Pro Max là một thứ cảm giác không quá khác lạ với những người quen lái SUV 7 chỗ cỡ lớn, dù là tầm trung hay cao cấp. Sẽ không quá thú vị nếu bạn là một tay lái khó tính, ưa cảm giác mạnh mẽ khi tăng tốc, cứng chắc khi vào cua và phản ứng vô lăng, chân ga nhạy bén. Thể hình lớn, chỗ ngồi rộng rãi rõ ràng là ưu điểm của các hành khách chứ không phải là của người cầm lái chiếc xe.

Tất nhiên Volkswagen Teramont Pro Max vẫn vận hành tốt chứ không hề tệ, nhưng người lái sẽ phải hi sinh nhiều yếu tố liên quan đến cảm giác lái để phục vụ cho những người còn lại trên xe. Chiếc xe tăng tốc khá tốt, giữ tốc độ 80, 100 hay 120 km/h 1 cách lì lợm và có phần dư sức mạnh để tăng tốc khi cần. Hệ thống treo hơi êm và mềm, sẽ là dễ chịu với những người thích cảm giác êm ái nhưng cũng là khó chịu với những người dễ say xe.

Là một chiếc SUV cao cấp cỡ lớn với gầm cao, dù hệ thống treo không quá cứng chắc nhưng Teramont Pro Max vẫn có thể đáp ứng tốt hầu hết cung đường, từ đô thị tới cao tốc hay đường đèo núi. Đây có thể là thứ nhiều người cần cho một chiếc xe gia đình, chiếc xe có thể phần nào thay thế cho Viloran về khả năng vận hành, nhưng mạnh mẽ hầm hố hơn.

Nhìn chung mức giá 2,88 tỷ đồng cho Volkswagen Teramont Pro Max không phải là rẻ, trong bối cảnh thị trường có đa dạng sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu và quốc gia. Thứ Teramont Pro Max mang lại cho người quan tâm là cảm giác “vừa đủ”, phần nào giống với Viloran về mặt giá trị sử dụng. Đây sẽ là một mẫu xe cho cả gia đình, rộng rãi, đủ cao cấp, nhưng không quá phô trương, cộng thêm yếu tố SUV khiến nó đa dụng hơn về mục đích sử dụng.

SUV ở đây không chỉ là đi được nhiều điều kiện đường xá hơn, mà sẽ là cả hình ảnh của người trên xe, sẽ mang chất doanh nhân, doanh nghiệp hơn khi cần, thay vì chỉ là một mẫu xe gia đình thuần túy như MPV mang lại.

Vẫn là yếu tố thương hiệu, nếu bạn cần một chiếc xe thương hiệu châu Âu hay mang chất Đức, thì Volkswagen Teramont Pro Max sẽ không khó lọt vào tầm ngắm. Còn nếu không, SUV cỡ lớn sẽ vẫn còn nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đều có những ưu nhược riêng.