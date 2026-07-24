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Xe EV

Ôtô điện lần đầu 'lật đổ' xe xăng và hybrid tại Đức

  • Thứ sáu, 24/7/2026 13:32 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Thị trường Đức chứng kiến ôtô điện có lần đầu tiên sở hữu doanh số trội hơn tất cả tùy chọn động cơ khác, từ xăng, diesel cho đến hybrid và hybrid cắm sạc.

Theo Carscoops, sự chuyển dịch sang ôtô điện đang diễn ra khá rõ ràng tại Đức. Những mẫu ôtô thuần điện dùng pin (BEV) đã lần đầu tiên bán chạy hơn tất cả nhóm xe còn lại trong tháng 6, đóng góp 28,4% thị phần xe mới tại quốc gia này.

Nếu đặt vào bối cảnh của khoảng 2 năm trước, diễn biến hiện tại có lẽ sẽ không nhiều người tin có thể xảy ra, bởi Đức là quốc gia sở hữu một ngành công nghiệp ôtô lâu đời với những mẫu xe động cơ đốt trong.

Số liệu chia sẻ bởi Cục Vận tải phương tiện cơ giới Liên bang Đức (KBA) cho thấy đã có 84.057 xe BEV bán ra trong tháng 6, tăng 78,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số xe hybrid tại Đức trong tháng vừa rồi đạt 83.315 xe, bám sát nhóm BEV và tương đương 28,1% thị phần.

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Ôtô điện bán tốt hơn tất cả tùy chọn hệ truyền động còn lại. Ảnh minh họa: Tesla.

Nhóm xe điện hóa, gồm BEV và hybrid, đều bán tốt hơn hẳn so với xe xăng truyền thống vốn ghi nhận doanh số 60.796 xe, tương đương 20,5% thị phần. Ôtô chạy diesel đứng ngay sau với 33.862 xe đăng ký mới, tương đương 11,4% thị phần.

Đáng chú ý, các xe hybrid cắm sạc (PHEV) đứng cuối danh sách bán chạy với tổng cộng 32.212 xe đăng ký trong tháng 6, tương đương 10,9% thị phần xe mới tại Đức.

Tháng trước, Tesla Model Y là xe thuần điện bán chạy nhất với doanh số 6.023 xe. Thành tích này bỏ xa lượng tiêu thụ 3.514 xe mà Volkswagen ID.3 ghi nhận được cùng kỳ. Bộ đôi Skoda Enyaq và Skoda Elroq bán được lần lượt 3.383 xe và 3.315 xe.

Top 10 xe điện bán chạy tại Đức còn có BMW X1, Audi A6 e-tron, VW ID.7, Cupra Tavascan và Mercedes-Benz CLA Electric và một mẫu xe chưa rõ danh tính của MINI.

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Skoda Elroq nằm trong top 3 xe điện bán chạy nhất tại Đức. Ảnh: Skoda.

Không chỉ bán chạy nhất trong nhóm ôtô thuần điện, Tesla Model Y còn là ôtô bán tốt thứ ba toàn thị trường Đức trong tháng vừa rồi, chỉ xếp sau bộ đôi Golf và T-Roc của Volkswagen vốn sở hữu doanh số lần lượt 8.117 xe và 6.808 xe.

Đà tăng trưởng hiện tại là đáng chú ý, nhưng chưa đủ giúp xe điện hóa vượt trội ôtô động cơ đốt trong trên đường phố Đức.

Dữ liệu cho thấy quốc gia châu Âu này đang có 61,3 triệu xe còn đang lưu hành, khoảng 59,3% là xe xăng, bên cạnh 27% sử dụng động cơ diesel. Xe hybrid chiếm 6,5%, trong khi nhóm BEV chỉ tương đương 4,1% ôtô đang lưu hành tại Đức.

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Phúc Hậu

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