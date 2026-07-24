Trải nghiệm nhanh VinFast Kinet, ngoài cốp xe còn gì đặc biệt?

Bên cạnh câu chuyện cải thiện dung tích cốp, chiếc xe máy điện mới VinFast Kinet còn có gì đặc biệt?

VinFast Kinet là mẫu xe máy điện mới nhất được hãng xe nội địa giới thiệu đến người dùng Việt. Ngoài những câu chuyện về phần dung tích cốp xe được cải thiện, chiếc xe máy điện này có gì khác biệt so với dải sản phẩm cùng nhà?

Một chiếc VinFast rất khác

Đầu tiên nhìn từ thiết kế tổng thể, Kinet mang kiểu dáng khá tương đồng các mẫu tay ga chạy xăng hơn là xe điện như Vero X, Evo Grand hay Kyo.

Nếu nhìn thoáng qua, Kinet có thể được chia sẻ cùng ngôn ngữ thiết kế với Viper cùng nhà.

Tuy nhiên khi đi vào các chi tiết ở đầu hay dọc thân xe, ta sẽ nhận ra phần vỏ của Kinet có độ dày dặn hơn nhất định, các chi tiết cắt xẻ, ốp chrome, sơn màu hay kiểu bố trí khe gió cũng được hoàn thiện chỉn chu hẳn.

Đây không phải lần đầu tiên VinFast ra mắt một mẫu xe có thiết kế này. Trước Kinet, hãng xe máy điện đã giới thiệu Viper sở hữu phần đầu hầm hố, kiểu yên xe cao và cốp chứa 2 pin có thể sạc, đổi linh hoạt.

VinFast Kinet với kiểu dáng được thiết kế nịnh mắt người dùng. Ảnh: Phong Vân.

Song mọi sắp xếp trên Kinet đã phù hợp hơn về cả công năng lẫn tính thẩm mỹ. Nhờ được tinh chỉnh kích thước và thiết kế, vị trí ngồi của người lái trên Kinet trở nên thoải mái hơn, khoảng trống để chân cũng phù hợp. Vị trí người ngồi sau hay chỗ để chân cũng được thiết kế hợp lý, mang lại cảm giác thoải mái và quen thuộc khi sử dụng.

Phần cốp được gia tăng kích thước so với Viper là một điểm cộng. Xe hiện có cốp dung tích 22 lít, đủ để người dùng chứa các vật dụng cần thiết như áo mưa, túi nhỏ, giải quyết vấn đề thường được người mua xe đổi pin lo ngại.

Có thể nói Kinet là một sản phẩm thể hiện sự trưởng thành trong việc sản xuất xe máy điện của VinFast.

Cảm giác lái đủ mạnh mẽ

Khi được lắp đầy đủ 2 pin ở Kinet, mẫu xe máy điện cho công suất cao nhất khoảng 5.200 W, tốc độ tối đa cũng đạt mốc 90 km/h. Phạm vi hoạt động của Kinet đạt 145 km/lần sạc nhờ 2 viên pin tổng dung lượng 3 kWh bên dưới cốp. Thông số của mẫu xe mang lại cảm giác cầm lái thực tế khá ấn tượng.

Nếu dải sản phẩm phổ thông trước đó của VinFast đều mang đến cảm giác lái ổn định, nhắm đến nhóm khách hàng gia đình, kiểu tăng tốc nhẹ nhàng không quá nổi trội, Kinet lại là một mẫu xe máy điện thiên về khả năng vận hành hơn. Kinet cho cảm giác tăng tốc, vào cua đều mạnh mẽ hơn so với các mẫu xe máy điện trước đó.

Độ hoàn thiện từ phần vỏ kết hợp với động cơ mạnh, vị trí ngồi được tinh chỉnh khiến cảm giác cầm lái VinFast Kinet gần như tương tự các mẫu tay ga chạy xăng phân khúc 40-50 triệu đồng trên thị trường.

VinFast Kinet mang đến cảm giác lái mạnh mẽ. Ảnh: Phong Vân.

Nhìn lại cách đây nhiều năm ở thời điểm vừa ra mắt thị trường, VinFast cũng từng mang đến một sản phẩm có khả năng vận hành thú vị tương tự Kinet là Theon với mức giá hơn 60 triệu đồng.

Khi đó, những chiếc Theon được đánh giá cao về sức mạnh, nhưng vẫn mang đặc tính vận hành của một sản phẩm thuần điện theo xu hướng năm 2022 với gia tốc tức thì và kiểu dáng mang hơi hướm tương lai.

Đến Kinet, câu chuyện lại khác hơn. Đây là một mẫu xe điện vận hành mạnh mẽ, nhưng vẫn cho người dùng cảm giác kiểm soát ga - phanh quen thuộc trên những chiếc tay ga. Điều này cũng phù hợp với xu hướng phát triển và sản xuất xe điện hiện tại của các thương hiệu lớn trên toàn cầu.

Chiếc xe tăng tốc mạnh nhưng không quá giật cục kiểu xe điện mà mượt mà với cảm giác ga uy lực. Xe dễ dàng đạt vận tốc 60 km/h và không khó để chạm mốc tốc độ cao hơn. Khi chạy ở tốc độ nhất định, việc bóp phanh sẽ không làm ngắt hoàn toàn tay ga, khiến chiếc xe vận hành thật hơn và dễ kiểm soát hơn - đây có thể coi là điểm cộng đáng giá với một mẫu xe máy điện hiện đại.

Điểm ấn tượng nữa là dù đi kèm 2 viên pin nếu mua đủ, VinFast Kinet có thể vận hành chỉ với một viên pin trong cốp. Khi ấy, chiếc xe sẽ vẫn giữ được tốc độ tối đa 60 km/h với 2 người trên xe, dù khả năng tăng tốc bị giảm đi phần nào. Quãng đường di chuyển chắc chắn cũng sẽ giảm so với việc gắn đủ 2 viên pin, nhưng việc có thể vận hành chỉ với một viên pin có thể giúp người lái chủ động được việc sử dụng xe của mình, đồng thời có thể thêm không gian chứa đồ trong trường hợp thật sự cần thiết.

Sự xuất hiện của VinFast Kinet cho thấy hãng xe Việt không chỉ lắng nghe người dùng trong việc tối ưu hóa tính tiện dụng như dung tích cốp hay cơ chế sạc pin linh hoạt, mà còn chú trọng hoàn thiện trải nghiệm cầm lái thực tế.

Với mức giá 40-49,9 triệu đồng, đây có thể là một lựa chọn phù hợp với người mong muốn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tầm trung, ưu tiên khả năng vận hành và yêu thích cảm giác bốc, mạnh mẽ quen thuộc trên những chiếc tay ga cùng tầm giá.