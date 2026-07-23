Ôtô Trung Quốc 'tấn công' thị trường xe dịch vụ?

Thị trường xe dịch vụ đang ngày một sôi động khi nhiều hãng xe Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm và đầu tư khá mạnh mẽ.

Khoảng 2 năm trở lại đây, các thương hiệu ôtô Trung Quốc ồ ạt gia nhập thị trường Việt Nam, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng từ xe xăng, xe hybrid các loại cho đến ôtô thuần điện.

Không chỉ nỗ lực chinh phục nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình, nhiều hãng xe Trung Quốc còn đang đẩy mạnh bán xe cho khách hàng chạy taxi, mở rộng thị phần trong mảng xe dịch vụ nhắm gia tăng doanh số.

Ưu đãi cho khách mua xe chạy taxi

Tại sự kiện BYD Fest vừa diễn ra ở TP.HCM, hãng xe điện Trung Quốc đã giới thiệu các khoản ưu đãi lớn dành cho BYD M6 và BYD Seal 5.

Trong số này, BYD M6 nhận tổng ưu đãi tối đa 85 triệu đồng, đã bao gồm hỗ trợ lãi suất ngân hàng, ưu đãi đối tác sạc cùng với ưu đãi từ nền tảng dịch vụ gọi xe. Với mẫu sedan PHEV cỡ C BYD Seal 5, tổng giá trị ưu đãi của 3 hình thức trên tương đương giá trị tối đa 125 triệu đồng.

Các ưu đãi này chỉ áp dụng với khách hàng đặt cọc xe tại sự kiện, đồng thời phải sử dụng BYD M6, BYD Seal 5 để chạy taxi trên nền tảng gọi xe công nghệ hợp tác với hãng.

Khách hàng quan tâm các dòng xe tại sự kiện BYD Fest vừa diễn ra ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Đại diện BYD cho biết ngoài các ưu đãi kể trên, khách hàng đặt cọc tại sự kiện còn được tặng bộ sạc treo tường lắp đặt miễn phí tại nhà, sạc cầm tay, đồng thời hưởng chương trình bảo hành pin 8 năm hoặc 300.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tại sự kiện, đại diện BYD Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán xe điện cho khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Lý giải cho nguyên nhân của chiến lược này, hãng cho rằng việc đưa các dòng xe đang kinh doanh vào đội xe taxi, xe dịch vụ là cách hiệu quả nhất để giới thiệu cho khách hàng về chất lượng sản phẩm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Huỳnh Tấn Mỹ - Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp BYD Việt Nam - tiết lộ trong tương lai, hãng sẽ sớm mang thêm nhiều dòng sản phẩm ôtô điện nhắm đến phục vụ khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải.

Theo thông tin do BYD Việt Nam cung cấp, đã có ít nhất 105 đơn cọc mua xe điện BYD M6, BYD Seal 5 được ký kết tại sự kiện. Bên cạnh yếu tố sản phẩm, các mức ưu đãi lớn được cho là tạo cú hích cho những khách hàng quan tâm, khi với nhóm xe dịch vụ, tiết kiệm tiền mua xe đồng nghĩa với việc giá trị tài chính trên mỗi chiếc xe sẽ tăng lên.

Ôtô Trung Quốc "tấn công" thị trường xe dịch vụ

Không chỉ BYD, nhiều hãng xe Trung Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam cũng có động thái bắt tay với các hãng taxi, nền tảng gọi xe công nghệ.

Khi còn kinh doanh Wuling Mini EV bản cũ, TMT Motors - đơn vị phân phối xe điện Wuling tại Việt Nam - đã bắt tay cùng các hãng taxi địa phương như Let's Go Taxi, hay dịch vụ đưa đón học sinh, đưa người say về nhà mà TOGO triển khai trên địa bàn TP.HCM.

Wuling Mini EV được cung cấp số lượng lớn cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải. Ảnh: TMT Motors.

Thậm chí khi chia sẻ cùng Tri Thức - Znews, lãnh đạo TMT Motors từng cho biết việc mở rộng cung cấp Wuling Mini EV cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải là chiến lược quan trọng đã giúp TMT Motors cải thiện doanh số mẫu xe điện mini trong năm 2024.

Gần đây khi ra mắt MPV thuần điện Wuling Grango, nội dung truyền thông mà hãng xe Trung Quốc này dành cho thị trường Việt Nam cũng tập trung vào nhu cầu kinh doanh dịch vụ và chuyên chở hàng hóa của khách.

Dongfeng có lẽ là một trong những thương hiệu ôtô Trung Quốc "kín tiếng" bậc nhất thị trường Việt. Danh mục sản phẩm của hãng hiện có 5 mẫu xe với các tùy chọn hệ truyền động thuần xăng, hybrid và thuần điện. Trong số này, Dongfeng Box là hatchback điện đang được sử dụng trong đội xe taxi của hãng UniTaxi.

Xe điện Dongfeng Box được dùng trong đội xe dịch vụ của hãng UniTaxi. Ảnh: UniTaxi.

Thị trường taxi Việt Nam từng có giai đoạn chứng kiến sự phổ biến của New MG5 - mẫu sedan cỡ C trang bị số sàn kèm giá bán tương đương phân khúc hạng B. Gần đây, Geely Okavango ra mắt với giá khởi điểm 739 triệu đồng cũng lọt vào "mắt xanh" của tài xế dịch vụ, bởi mức giá này được cho là khá hấp dẫn với một mẫu SUV cỡ D khá bề thế.

Thậm chí, Jaecoo J5 bản thuần xăng được công bố giá bán dự kiến không cao hơn 569 triệu đồng cũng là một lựa chọn ôtô Trung Quốc đáng cân nhắc cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải.

So với xe thuần xăng, các mẫu hybrid và ôtô thuần điện sở hữu lợi thế về chi phí sử dụng. Dẫu vậy, các xe điện hóa trong mảng kinh doanh dịch vụ vận tải lại cần thiết có sự song hành của hệ thống trạm sạc công cộng, bởi xe taxi thường hoạt động với tần suất cao hơn, quãng đường di chuyển trội hơn hẳn xe động cơ đốt trong.

Hạ tầng trạm sạc đã đủ lớn?

Có mặt tại sự kiện của BYD, anh Nguyễn Thanh Bình (phường Bình Đông, TP.HCM) chia sẻ từng thuê xe BYD M6 chạy dịch vụ trong một năm, trước khi đến sự kiện BYD Fest và đặt cọc mua mẫu MPV thuần điện này kèm theo các ưu đãi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Thanh Bình cho biết với tần suất sử dụng cao, anh thường sạc xe sau khoảng 2-3 ngày, mỗi lần mất khoảng 1,5-2 giờ tùy trụ sạc và tình trạng dung lượng pin.

"Tôi chủ yếu sạc ở trạm công cộng. Từ trải nghiệm cá nhân, tôi cho rằng hạ tầng trạm sạc công cộng hiện nay đã phát triển đủ để tài xế xe điện có thể giảm nỗi lo tìm kiếm nơi sạc pin", anh Thanh Bình chia sẻ.

Xe điện BYD sạc tại trạm Futa EV. Ảnh: BYD Việt Nam.

Trong bài viết trước, Tri Thức - Znews cũng đã đề cập đến nỗ lực mở rộng hạ tầng trạm sạc công cộng, trong đó ghi nhận sự chung tay của các hãng xe Trung Quốc và đối tác như BYD - Futa EV, Wuling - TMT và Geely - Tasco.

Các mối quan hệ hợp tác này cũng như sự nghiêm túc của từng hãng xe là cơ sở để tin rằng mạng lưới trạm sạc công cộng tại Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng về quy mô, sẵn sàng phục vụ cả khách hàng gia đình lẫn người kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe điện.

Tập trung sản phẩm cho thị trường xe dịch vụ vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho các hãng xe, đặc biệt là nhóm thương hiệu Trung Quốc. Thông qua đội xe taxi phục vụ nhiều lượt khách hàng mỗi ngày, xe Trung Quốc có cơ hội tiếp cận khách Việt và giới thiệu trải nghiệm ngồi trong một cách tự nhiên nhất.

Tuy nhiên, kinh doanh dịch vụ vận tải buộc chiếc xe phải vận hành với cường độ cao gấp nhiều lần xe gia đình. Khi này, chất lượng ôtô của từng hãng sẽ được kiểm chứng rõ ràng ngoài thực tế, từ đó quyết định thành bại trong câu chuyện giá trị thương hiệu.