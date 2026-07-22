Ôtô điện cỡ lớn 'cày' nát đường, Trung Quốc tính tăng phí đường bộ

Thị trường Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều ôtô điện, xe năng lượng mới có kích thước lớn. Nhóm phương tiện này được cho là nguyên nhân khiến đường sá nhanh xuống cấp.

Theo Carscoops, ôtô điện đang phủ sóng tại Trung Quốc với tốc độ chóng mặt, thay thế hàng triệu xe xăng và góp phần cắt giảm đáng kể lượng phát thải độc hại.

Tuy nhiên, khi những chiếc ôtô điện cỡ lớn nặng nề ngày càng phổ biến, đường sá tại Trung Quốc cũng chịu những hư hỏng nghiêm trọng, khiến chính quyền phải đau đầu tìm cách chi trả cho các khoản sửa chữa.

Dữ liệu từ Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc cho thấy 60% lượng xe mới ra mắt nước này trong nửa đầu năm có chiều dài vượt quá 5 mét. Số liệu này phù hợp với xu hướng hiện tại, khi ngày càng nhiều nhà sản xuất ôtô nội địa tập trung vào SUV và minivan ở phân khúc hạng sang cỡ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng.

Một số mẫu xe thuộc nhóm này hiện có khối lượng bản thân xấp xỉ 3 tấn, được cho là nguyên nhân chính khiến mặt đường Trung Quốc gặp phải hư hỏng.

Chỉ có khoảng 2% lượng xe mới ra mắt khách Trung Quốc có chiều dài tổng thể dưới 4,5 mét - con số giảm 13% so với cách đây một năm. Dữ liệu này chỉ ra khách hàng quốc gia tỷ dân đang có xu hướng “xa lánh” các mẫu xe cỡ nhỏ.

Thị trường Trung Quốc ngày càng nhiều xe điện kích thước lớn. Ảnh: Li Auto.

Thông thường, Chính phủ Trung Quốc sẽ tài trợ cho các khoản tu bổ, sửa chữa đường bộ và cao tốc thông qua nguồn thu từ thuế nhiên liệu. Tuy nhiên, nguồn thu này đang sụt giảm và nguồn tin từ Bloomberg cho hay Trung Quốc đang phải đối mặt mức thâm hụt hàng năm khoảng 50% cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

Một nghiên cứu của đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho thấy khoảng 40% tuyến đường địa phương đã được phê duyệt sửa chữa, nhưng chưa thể giải ngân triển khai do ngân sách eo hẹp. Khoản thâm hụt này theo ước tính lên đến 300 tỷ NDT (khoảng 44,29 tỷ USD ) cho mỗi năm.

Theo Carscoops, chính quyền Trung Quốc đang xem xét các giải pháp mới cho chi phí bảo trì, sửa chữa đường bộ, trong đó phí đường bộ dựa trên quãng đường di chuyển là một lựa chọn.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã bắt đầu cắt giảm các ưu đãi thuế với ôtô điện, giảm một nửa mức chiết khấu bán hàng với xe năng lượng mới xuống còn 5%, giới hạn ở 15.000 NDT (tương đương 2.215 USD ).

Chính sách miễn thuế sử dụng phương tiện và tàu thuyền hàng năm cũng bị bãi bỏ trên xe hybrid cắm sạc và các mẫu xe điện phạm vi mở rộng.

Xe điện cỡ lớn bị chỉ trích đã gây ra tình trạng hư hỏng đường sá tại Trung Quốc. Ảnh: Zeekr.

Một chính sách đơn lẻ được ứng dụng tại tỉnh Hải Nam, khi địa phương này đang triển khai chương trình thử nghiệm, sử dụng hệ thống định vị vệ tinh để theo dõi một số phương tiện nhất định. Đây có thể là cơ sở cho loại thuế tính trên quãng đường đã đi, có thể thay đổi tùy theo phân loại xe.

Thậm chí, chính quyền Trung Quốc dường như đang muốn các nhà sản xuất ôtô kiềm chế sự “ám ảnh” với kích thước của xe. Các hạn mức bắt buộc về tiêu thụ năng lượng sẽ trừng phạt những mẫu ôtô du lịch quá nặng. Đây là cơ sở để thúc đẩy các hãng hướng đến vật liệu nhẹ hơn, xe có tính khí động học cao hơn thay vì gắn vào những gói pin dung lượng lớn nhằm kéo dài phạm vi hoạt động.

Một bài đăng trên tờ The People’s Daily cũng thúc giục các hãng xe quay trở lại với “sự hợp lý”, cho rằng những mẫu xe cỡ lớn đang xung đột với cơ sở hạ tầng đô thị hiện hữu, làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Đài CCTV cũng lên tiếng chỉ trích ngành công nghiệp ôtô nước này đang tập trung quá nhiều vào những mẫu xe điện ngoại cỡ. Theo CCTV, đây là phản ứng trước nhu cầu ngắn hạn của thị trường, không phải là sự đổi mới thật sự.