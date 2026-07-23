Tin vui cho người dùng ôtô điện Việt

Mạng lưới trạm sạc công cộng ngày càng mở rộng là tin vui cho người dùng ôtô điện tại Việt Nam.

Khi ôtô điện ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, những lo lắng về hạ tầng trạm sạc cũng giảm dần theo thời gian.

Ngoài mạng lưới trạm sạc V-GREEN rộng lớn nhưng hiện độc quyền cho xe điện VinFast, nhiều hệ thống trạm sạc của bên thứ ba cũng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Không ít trong số này hợp tác cùng các hãng ôtô du lịch đang kinh doanh tại Việt Nam để cải thiện trải nghiệm sạc xe, hướng đến mục tiêu đưa xe điện trở nên thân thiện hơn với khách hàng.

Đầu tư hơn cho trạm sạc

Từng thu hút dư luận với thông điệp "Triệu trạm sạc và hơn thế nữa", Wuling và nhà phân phối TMT Motors gần đây cho thấy những thay đổi đáng kể trong quan điểm về trạm sạc công cộng.

Hồi tháng 5/2025, TMT Motors công bố kế hoạch đến năm 2030 sẽ đầu tư tối thiểu 30.000 trạm sạc, tương đương 60.000 súng sạc. Các trạm này ứng dụng chuẩn sạc CCS2 hoặc các tiêu chuẩn khác, dựa trên yêu cầu thực tế thị trường.

TMT EGreen được thành lập cuối năm ngoái để thực thi kế hoạch này. Trên fanpage chính thức, đơn vị cho biết sau 3 tháng triển khai đã hoàn thành 100% tiến độ giai đoạn đầu và đưa các trạm sạc vào vận hành tại các địa phương gồm TP.HCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Một trạm sạc do TMT EGreen phát triển tại TP Hà Nội. Ảnh: TMT EGreen.

TMT EGreen cho biết trong giai đoạn tiếp theo dự kiến tiếp tục lắp đặt thêm 160 trụ sạc, bao gồm cả trụ công suất 320 kW. Mục tiêu của đơn vị này là hoàn thiện 2.100 trụ sạc trên toàn quốc trước khi năm 2026 kết thúc.

Cuối tháng 6 vừa qua, BYD cũng ký kết hợp tác chiến lược với Futa EV Power, cho phép nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận hạ tầng trạm sạc cho các dòng xe thương hiệu BYD.

Theo nội dung hợp tác, khách hàng của BYD Việt Nam và Futa EV Power có thể sử dụng chung hệ thống trạm sạc trong hệ sinh thái do Futa/Kim Long vận hành, cũng như mạng lưới trạm sạc của BYD Việt Nam trên toàn quốc, tại các địa điểm kinh doanh hoặc các địa điểm hợp tác được 2 bên thống nhất.

Ôtô điện BYD tại trạm sạc Futa EV. Ảnh: BYD Việt Nam.

Mới đây, VETC cũng vừa thông báo mạng lưới VETC Trạm sạc đã hoàn tất kết nối hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, phủ khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam.

Các đối tác mới của VETC Trạm sạc gồm ChargeLink, NovaCharge và Eboost, trong khi toàn bộ đối tác đã kết nối và triển khai thanh toán qua VETC đều ghi nhận mức tăng đáng kể về lượt sử dụng.

Triển vọng cho xe điện tại Việt Nam

Cho đến thời điểm viết bài, các ứng dụng Futa EV và TMT-EGreen đang hiển thị số lượng trạm sạc còn tương đối hạn chế.

Chẳng hạn, ứng dụng TMT-EGreen chỉ cung cấp vị trí của 2 trạm sạc tại khu vực TP.HCM, toàn bộ súng sạc đều không khả dụng. Ứng dụng Futa EV hiển thị nhiều trạm sạc hơn, nhưng phần lớn trụ đều "Đang bận" hoặc trong tình trạng "Mất kết nối".

Khi truy cập ứng dụng VETC Trạm sạc, mạng lưới trụ sạc có phần dày đặc hơn. Tasco cho biết các đối tác hiện tại của VETC Trạm sạc bao gồm Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY, Rabbit EVC cùng với ChargeLink, NovaCharge và Eboost.

Trạm sạc hiển thị trên từng ứng dụng TMT EGreen, Futa EV và VETC Trạm sạc có sự khác biệt về số lượng.

Dù hiện tại chưa thể có quy mô đủ lớn để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, mạng lưới trạm sạc được các hãng đầu tư mở rộng, dù với bất kỳ hình thức nào, đang được xem là tin tốt cho người dùng ôtô điện tại Việt Nam.

Các thương hiệu BYD, Wuling sẽ cần mở rộng thêm thị phần để gia tăng số lượng trạm sạc khả dụng, bởi các trạm cũng cần đảm bảo khả năng duy trì hoạt động. Trong khi đó, nhóm xe điện và hybrid cắm sạc của các thương hiệu thuộc tập đoàn Geely chắc chắn hưởng lợi từ nền tảng VETC Trạm sạc từ đối tác Tasco Auto.

Nếu phát triển đúng hướng, các mối quan hệ hợp tác dạng này sẽ giúp phủ sóng trạm sạc công cộng tại Việt Nam, qua đó giúp người dùng ôtô điện giảm đáng kể nỗi lo sạc điện hay phạm vi hoạt động của xe.

Việc đầu tư mạnh tay hơn cho mạng lưới hạ tầng trạm sạc công cộng cũng được xem là nền tảng để các hãng gia tăng khả năng cạnh tranh trước đối thủ mạnh VinFast. Trong khoảng 3 năm gần đây, VinFast liên tiếp là cái tên dẫn đầu doanh số, không chỉ riêng trong mảng ôtô thuần điện mà còn trên bình diện toàn thị trường.

Danh mục sản phẩm đa dạng, ưu đãi phí trước bạ cho xe điện thường được xem như nguyên nhân giúp VinFast duy trì sức bán tốt, nhưng không thể phủ nhận mạng lưới trạm sạc công cộng V-GREEN rộng lớn, hiện độc quyền cho ôtô điện VinFast cũng đóng vai trò không nhỏ.

Trạm sạc công cộng là nền tảng cho thành công của VinFast tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Thành công hiện tại của VinFast dường như khiến các hãng nhận ra mức độ quan trọng của hạ tầng trạm sạc công cộng. Nhờ đó, khách Việt đang được chứng kiến mạng lưới trạm sạc công cộng ngày một phình to về quy mô, với nhiều cái tên khác nhau bắt đầu chung tay cùng phát triển.

Về lâu dài, điều này sẽ chỉ mang lại lợi ích tích cực cho khách hàng cũng như thị trường xe điện Việt Nam. Dường như, những băn khoăn xung quanh mối liên hệ "con gà - quả trứng" của ôtô điện và trạm sạc đã được khép lại, với sự ưu tiên hiện tại đang ngả dần về phát triển mạng lưới hạ tầng sạc công cộng.