Xe điện Zeekr bị khóa toàn bộ tính năng thông minh, chủ xe 'kêu cứu'

Ngay khi di chuyển ra khỏi biên giới Trung Quốc, chiếc xe điện hạng sang Zeekr 9X bất ngờ bị ngừng hoạt động mọi tính năng, khiến chủ xe phải liên lạc đến hãng nhờ trợ giúp.

Sự cố liên quan đến một chủ xe điện Zeekr 9X từ Trung Quốc gặp phải tình trạng hạn chế hệ thống thông tin giải trí khi lái xe qua biên giới vào Kazakhstan đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ xe tên Liu cho biết các tính năng thông minh trên chiếc SUV bao gồm hệ thống dẫn đường, ngăn chứa đồ và nắp bình xăng điện tử đã bị khóa trong hơn 30 giờ. Sự cố này gây ra nhiều bất tiện cho hành trình xuyên lục địa hướng đến Châu Âu của gia đình ông. Theo tờ CarnewsChina, chiếc SUV Zeekr 9X được ông Liu mua vào đầu năm nay.

Đầu tháng 7, ông cầm lái chiếc xe bắt đầu hành trình overland. Ngày 18/7, chiếc xe di chuyển đến biên giới Kazakhstan.

Ngay khi đó, hệ thống trên xe bất ngờ kích hoạt cơ chế hạn chế, khiến ông cảm thấy chiếc xe như bị "vô hiệu hóa một nửa". Mặc dù đã thông báo về kế hoạch lái xe qua biên giới với nhân viên đại lý trong đợt bảo dưỡng trước chuyến đi, ông không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về các giới hạn hệ thống có thể xảy ra.

"Sau khi xác minh, vị trí của phương tiện được phát hiện ở khu vực nước ngoài, điều này đã kích hoạt cơ chế bảo vệ an toàn tích hợp", đại diện Zeekr đã chia sẻ với tờ National Business Daily.

Hãng giải thích rằng hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo cửa sổ bật lên, sau đó là thông báo cố định trên màn hình nếu vị trí của xe không thay đổi. Zeekr nhấn mạnh đây là biện pháp chống trộm và phòng ngừa tổn thất tiêu chuẩn trong ngành nhằm bảo vệ tài sản của chủ sở hữu, đồng thời tuân thủ các quy định quốc tế cũng như quản lý xuất nhập khẩu để ngăn ngừa rủi ro buôn lậu hoặc mất trộm.

Chiếc Zeekr 9X bất ngờ ngừng mọi hệ thống thông minh khi chủ xe di chuyển ra khỏi biên giới Trung Quốc. Ảnh: Phong Vân.

Zeekr làm rõ thêm rằng cơ chế này không ảnh hưởng đến các hệ thống vận hành cốt lõi như động cơ hay hệ thống phanh, hoàn toàn không có kịch bản nào khiến "xe bị khóa cứng" hay "không thể di chuyển".

Hãng lưu ý cổng sạc có thể mở bằng cách nhấn trực tiếp, trong khi nắp bình xăng có thể mở khóa thủ công bằng cách ấn giữ nút đèn cảnh báo nguy hiểm trong cabin trong 5 giây mà không cần thông qua màn hình giải trí.

Theo nhà sản xuất, khi người dùng xác minh hành trình qua biên giới là hợp lệ, các hạn chế sẽ được gỡ bỏ thông qua mã ủy quyền. Xe của ông Liu hiện đã hoàn tất xác minh và các cảnh báo trên màn hình đã được xóa bỏ.

Tuy nhiên, việc mở khóa tạm thời chỉ áp dụng cho một quốc gia hoặc khu vực nhất định, nếu di chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau, hệ thống có thể sẽ kích hoạt lại cơ chế khóa.

"Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với người dùng để tích cực hỗ trợ các vấn đề phát sinh, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược an ninh dựa trên phản hồi của khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm du lịch xuyên biên giới", đại diện Zeekr đã chia sẻ.

Trên một số mẫu xe đề cao tính năng tự lái, bảo mật hay chống trộm, chiếc xe sẽ được kết nối trực tiếp với máy chủ của hãng. Nếu kết nối này bị gián đoạn, có thể do xe ra khỏi vùng phủ sóng của hệ thống, một số tính năng hỗ trợ có thể bị khóa để đảm bảo an toàn. Tính năng tự lái được cho là nguyên nhân quan trọng khiến các hãng kích hoạt chế độ này, bởi một số vùng có thể tự lái, nhưng khi sang quốc gia khác với địa hình, giao thông và hệ thống biển báo khác biệt, tính năng này có thể gây mất an toàn.

Vào ngày 1/7, thương hiệu Zeekr thuộc tập đoàn Geely đã công bố dữ liệu cho thấy hãng đã giao 35.169 xe trong tháng 6, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung từ tháng 1/12 đến tháng 6/12, tổng số xe bàn giao đạt 178.370 chiếc, tăng 97% so với cùng kỳ.