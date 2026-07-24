Xe điện Geely sắp được sản xuất tại nhà máy của Ford

Thông qua một thỏa thuận, Geely có thể sản xuất xe điện EX2 tại nhà máy của Ford ở Tây Ban Nha.

Theo Carscoops, sau nhiều tháng đàm phán, Geely và Ford đã đạt được thỏa thuận để sản xuất ôtô trên dây chuyền lắp ráp còn đang bỏ trống của Ford gần Valencia (Tây Ban Nha). Dây chuyền sản xuất nội địa sẽ giúp Geely có được lợi thế trước các mức thuế quan mà châu Âu áp dụng để kìm hãm sự bành trướng của các hãng xe Trung Quốc.

Nhà máy Almussafes của Ford sở hữu công suất 450.000 xe/năm, nhưng trong vài năm qua chỉ hoạt động với chưa đến 25% con số trên. Lúc này, nhà máy đang đảm nhận sản xuất Ford Kuga, nhưng chẳng bao lâu sẽ có thêm sự góp mặt của một mẫu xe đeo logo Geely.

Geely cho đến lúc này cũng chưa xác nhận mẫu xe nào sẽ được lắp ráp tại Tây Ban Nha, tuy nhiên nhiều nguồn tin khẳng định đó sẽ là xe điện Geely EX2 - cái tên bán chạy nhất toàn Trung Quốc trong năm ngoái.

Thủ tướng Tây Ban Nha được cho là đã đóng vai trò quan trọng, giúp thỏa thuận này hoàn tất. Tây Ban Nha không có một ngành công nghiệp ôtô nội địa nổi bật như Đức hay Italy, do đó quốc gia ở bán đảo Iberia đang “mở cửa” chào đón các hãng xe Trung Quốc.

Nguồn tin từ Bloomberg cho hay Chery cũng đang hợp tác với Ebro của Tây Ban Nha để “hồi sinh” một nhà máy khác ở Barcelona - nơi từng là cơ sở sản xuất của Nissan.

BAIC thì đang liên kết với Santana để lắp ráp một số mẫu xe địa hình tại Andalusia. Stellantis cũng sẽ thành lập một nhà máy sản xuất pin với tập đoàn CATL của Trung Quốc tại Zaragoza.

Hồi tháng 5, từng xuất hiện một báo cáo cho rằng thông qua thỏa thuận này, Ford có thể sẽ sản xuất một mẫu ôtô thuần điện của riêng mình, sử dụng chung cấu trúc nền tảng với EX2. Chuyên trang Carscoops lưu ý thông tin này vẫn chưa được xác nhận.