Lý do hãng xe điện của Geely không kháng cáo lệnh cấm bán tại Mỹ

Khác với Volvo, hãng xe điện Polestar cho biết sẽ không kháng cáo lệnh cấm bán xe tại Mỹ, chủ yếu do đóng góp doanh số ở thị trường này không quá cao.

Theo Carscoops, Polestar sẽ sớm chia tay thị trường Mỹ, sau khi Cục Công nghiệp và an ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng trước tuyên bố sẽ không cho phép Polestar bán xe mới từ sau đời xe 2027. Nguyên nhân được đưa ra là hãng xe điện này có quyền sở hữu cũng như công nghệ từ Trung Quốc.

Hãng xe điện thuộc tập đoàn Geely lẽ ra có thể phản đối quyết định này, thúc đẩy các quan chức Chính phủ để được hưởng quy chế miễn trừ tương tự Volvo. Trong trường hợp thất bại, Polestar cũng có thể đưa vụ việc ra tòa. Tuy nhiên, hãng xe điện này cho biết sẽ không kháng cáo.

“Chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào các thị trường khác, nơi Polestar có vị thế thương hiệu mạnh, cũng như khả năng đạt được sự tăng trưởng có lợi nhuận. Trọng tâm sẽ là thị trường châu Âu”, người phát ngôn Michael Ofiara của Polestar chia sẻ với tờ The Wall Street Journal.

Năm ngoái, Polestar chỉ bán được 5.747 xe tại Mỹ, tương đương khoảng 6% tổng doanh số toàn cầu. Chuyên trang Carscoops nhận định tình hình kinh doanh này có thể khiến Polestar sớm rời đi, ngay cả khi Mỹ không ban hành lệnh cấm bán.

Việc rời đi của Polestar ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống đại lý. Các đại lý Polestar nơi cũng thường kinh doanh thêm các dòng xe Volvo đã chi hàng triệu USD để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thương hiệu. Dường như phía đại lý có một niềm tin, rằng Polestar trong tương lai có thể phát triển thành một thương hiệu bán chạy, đủ sức cạnh tranh với nhóm thương hiệu châu Âu hay thậm chí cả Tesla.

Chia sẻ với The Wall Street Journal, một chủ đại lý cho biết đã bỏ ra hàng triệu USD cho đại lý Polestar mới ở East Hanover (New Jersey), nhưng đã phải dừng thi công vào tháng trước khi lệnh cấm được công bố. Khi hay tin hãng xe điện không kháng cáo, người này cho biết “thực sự rất đáng buồn”.

Luật sư Russell McRory tại New York cho biết luật pháp của các tiểu bang thường yêu cầu các nhà sản xuất ôtô phải bồi thường cho đại lý khi rút khỏi thị trường. Giải pháp thông thường để né tránh nghĩa vụ này là tuyên bố phá sản.

Phía Polestar cho biết sẽ làm việc với các đại lý để quản lý quá trình chuyển đổi, tuy nhiên chưa nêu rõ chi tiết các thông tin.

Khi chuẩn bị rút khỏi thị trường Mỹ, Polestar sẽ muốn giải quyết hết lượng xe tồn kho. Hồi đầu tháng, hãng xe điện của Geely đã tung ra các ưu đãi lớn trừ thẳng vào giá bán Polestar 3 và Polestar 4.

Mức giảm giá 25.000 USD khá hấp dẫn, nhưng mang lại ít nhiều rủi ro bởi Polestar cũng đang là một thương hiệu đang chuẩn bị rút lui khỏi thị trường xứ cờ hoa. Tuy nhiên khác với nhiều hãng xe khác tuyên bố phá sản, Polestar vẫn tiếp tục bán xe ở các thị trường khác, loạt trung tâm dịch vụ ở Mỹ cũng sẽ duy trì hoạt động để phục vụ khách hàng.