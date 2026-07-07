Lưu ý gì khi mua xe điện Polestar đang giảm giá 'sập sàn'?

Hãng xe điện Polestar tung ưu đãi lớn cho các mẫu xe tại thị trường Mỹ, trước khi chính thức dừng bán từ đời xe 2027.

Theo Carscoops, Polestar vừa nhận thông báo gây sốc từ Chính phủ Mỹ về việc không được phép bán ôtô tại xứ cờ hoa từ sau đời xe 2026. Hiện, Polestar đang tung ra chương trình giảm giá lớn cho khách hàng đủ “can đảm” sở hữu những chiếc xe thuộc thương hiệu sắp rút lui khỏi thị trường.

Cụ thể, hãng xe điện thuộc tập đoàn Geely công bố ưu đãi 25.000 USD cho cả 2 phiên bản Rear Motor và Dual Motor của Polestar 4. Với khoản ưu đãi này, khách hàng Mỹ hiện có thể sở hữu Polestar 4 Rear Motor với giá chỉ 31.400 USD , thấp hơn cả giá của một chiếc Chevrolet Bolt RS mới.

Với Polestar 4 Dual Motor, mức giá hiện tại 37.900 USD là thấp hơn đáng kể so với Tesla Model Y Performance - mẫu xe điện cùng phân khúc với giá khởi điểm 57.990 USD .

Xe điện Polestar 4 được ưu đãi lớn trước khi hãng dừng bán. Ảnh: Polestar.

Polestar cũng công bố chương trình ưu đãi 23.000 USD cho Polestar 3, giúp phiên bản Long Range Single Motor hiện có giá khởi điểm 44.500 USD . Phiên bản Long Range Dual Motor đang có giá sau ưu đãi 50.400 USD , còn bản cao cấp nhất Long Range Dual Motor đi kèm Performance Pack hiện có giá 56.400 USD - giảm mạnh từ mức niêm yết ban đầu 79.400 USD .

Chuyên trang Carscoops lưu ý các chương trình ưu đãi hiện tại của Polestar chỉ có hiệu lực đến ngày 31/7, khách hàng cũng cần nhận bàn giao xe trước thời hạn này.

Việc mua xe từ một hãng chuẩn bị rút khỏi thị trường về cơ bản vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Tuy nhiên khác với trường hợp của Fisker, hãng xe điện Polestar vẫn sẽ duy trì hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Hãng xe thuộc tập đoàn Geely cũng xác nhận sẽ tiếp tục vận hành các trung tâm dịch vụ hiện có tại Mỹ.