Thêm hãng xe bị cấm bán ở Mỹ

Dù có nhà máy đặt tại Mỹ, hãng xe này vẫn không thể bán các mẫu xe mới tại đất nước cờ hoa.

Thương hiệu xe điện hạng sang Thụy Điển Polestar vừa chính thức thông báo sẽ không thể tiếp tục bán các dòng xe đời mới tại thị trường Mỹ kể từ phiên bản năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau khi Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ từ chối cấp giấy phép hoạt động cho hãng, viện dẫn các quy định nghiêm ngặt từ Quy tắc phương tiện kết nối (Connected Vehicle Rule).

Do tập đoàn Geely của Trung Quốc đang nắm giữ cổ phần chi phối tại Polestar, thương hiệu này đã lọt vào tầm ngắm của đạo luật an ninh mới.

"Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ bắt nguồn từ việc từ chối cấp phép cho Polestar theo Quy tắc phương tiện kết nối hiện hành đối với các dòng ôtô từ năm 2027 trở đi," đại diện Polestar đã chia sẻ trong thông cáo.

Quy tắc phương tiện kết nối vốn được hoàn thiện dưới thời Tổng thống Biden nhằm mục đích cấm các loại ôtô sử dụng phần mềm và phần cứng có liên quan đến Trung Quốc hoặc Nga tại thị trường Mỹ vì lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia. Giới chức Mỹ lo ngại các hệ thống thông minh trên các ôtô này có thể bị can thiệp từ xa hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm để gửi về Bắc Kinh (Trung Quốc).

Dù có nhà máy tại Mỹ, Polestar vẫn không thể sản xuất hay mở bán xe mới. Ảnh: Polestar.

Lộ trình áp dụng sẽ bắt đầu với các hạn chế về phần mềm từ đời xe 2027, sau đó mở rộng sang phần cứng vào năm 2030.

Đòn trừng phạt này giáng một gậy nặng nề vào Polestar 3, sản phẩm duy nhất được hãng lắp ráp trực tiếp tại nhà máy South Carolina (Mỹ) từ năm 2024. Dù được xuất xưởng nội địa, dòng xe này vẫn không vượt qua được rào cản quốc tịch của công ty mẹ.

Ngược lại, thương hiệu chị em Volvo cũng thuộc sở hữu của Geely và dùng chung dây chuyền sản xuất này lại may mắn nhận được lệnh miễn trừ từ chính phủ Mỹ vào tháng 5. Ngoài Polestar, hai mẫu xe lắp ráp tại Trung Quốc là Lincoln Nautilus và Buick Envision cũng đang phải đối mặt với thách thức pháp lý tương tự để được tiếp tục kinh doanh.

Đối với những khách hàng đang sở hữu xe, Polestar cam kết các đại lý vẫn mở cửa để duy trì dịch vụ bảo hành, sửa chữa và xả nốt lượng hàng tồn kho của hai dòng Polestar 3 và Polestar 4 đời 2026. Tuy nhiên, việc bị phong tỏa tương lai tại Mỹ khiến giới chuyên gia hoài nghi về việc liệu người tiêu dùng có còn mặn mà với một thương hiệu sắp rút lui.

Dù vậy, Polestar tỏ ra không quá mặn mà trong việc kháng cáo quyết định này, một phần do cấu trúc doanh thu của hãng không phụ thuộc vào xứ cờ hoa. Trên thực tế, có tới 94% doanh số bán lẻ của hãng trong quý I đến từ các thị trường ngoài nước Mỹ, trong đó châu Âu chiếm tới gần 80%.

Đây cũng không phải lần đầu tiên một hãng có liên quan đến Trung Quốc chịu cảnh "cấm cửa" tại Mỹ. Trước đó, dù không công bố bất kỳ lệnh cấm trực tiếp nào, các quy định thuế quan từ Mỹ đã "chặn đứng" nhiều hãng xe tiến vào đất nước cờ hoa, như BYD hay Chery.