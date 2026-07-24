Porsche gặp khó?

Lợi nhuận sụt giảm 93%, doanh số đi xuống cùng loạt thuế quan khiến Porsche đang rơi vào khó khăn, buộc cắt giảm nhân sự và thu gọn dải sản phẩm.

Việc các thương hiệu xe sang, xe thể thao gặp khó khăn về doanh số không phải là tình trạng mới. Tuy nhiên Porsche lại khác. Đây là thương hiệu ôtô thể thao thường ghi nhận doanh số tốt nhờ dải sản phẩm đa dạng mang tính biểu tượng. Song từ giữa năm 2025 đến nay, tình hình kinh doanh của Porsche hay tập đoàn mẹ Volkswagen đang ngày càng gặp nhiều thử thách.

Báo cáo mới nhất cho thấy hãng xe thể thao Đức Porsche đang chuẩn bị cho đợt cắt giảm lao động tiếp theo sau khi hội đồng giám sát thông qua gói tái cấu trúc toàn diện.

Hãng xe thể thao Đức hiện được điều hành bởi ông Michael Leiters, người từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành tại McLaren gần 3 năm trước khi chuyển sang dẫn dắt Porsche. Ông tiếp quản vị trí này từ người tiền nhiệm Oliver Blume, nhân sự từng phải kiêm nhiệm chiếc ghế quản lý cao nhất ở cả tập đoàn Volkswagen lẫn thương hiệu Porsche.

Như một phần trong chiến lược vực dậy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ông Michael Leiters có thể cắt giảm từ 5.000 đến 6.000 việc làm cho đến năm 2035.

Con số này đè nặng thêm lên kế hoạch cắt giảm 3.900 nhân sự từng được công bố dưới thời người tiền nhiệm Oliver Blume. Theo thông tin từ Reuters, kế hoạch chi tiết sẽ sớm được công bố rộng rãi tới đội ngũ công nhân viên.

Mẫu xe thể thao 911 là cái tên gồng gánh doanh số cho Porsche. Ảnh: Đan Thanh.

Porsche từ lâu đã giữ vị thế là một trong những thương hiệu đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất thuộc tập đoàn Volkswagen nhờ biên lợi nhuận cao từ các dòng xe đắt tiền.

Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động của hãng trong năm ngoái đã sụt giảm tới 93%. Nguyên nhân của sự sụt giảm này xuất phát từ chi phí phát sinh liên quan đến thuế quan quốc tế, doanh số lao dốc tại thị trường Trung Quốc và việc đặt cược quá mức vào chiến lược điện hóa.

"Chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực vào các dòng xe mang lại tỷ suất lợi nhuận cao như Porsche 911, đồng thời tối giản hóa danh mục sản phẩm hiện có", ông Michael Leiters đã chia sẻ.

Thương hiệu ôtô Đức cũng xác nhận sẽ không tìm cách tăng sản lượng xe như một phần của kế hoạch tái cấu trúc đợt này. Khoản ngân sách lớn đã bị tổn thất liên quan đến dự án phát triển xe điện 718 Boxster/Cayman và dự án SUV cỡ lớn K1.

Porsche không chỉ rút lại cam kết độc quyền sản xuất thế hệ tiếp theo của 718 Boxster và Cayman dưới dạng xe điện, mà mẫu SUV đầu bảng K1 cũng sẽ không còn là một sản phẩm chạy điện hoàn toàn. Thay vì sử dụng nền tảng Scalable Systems Platform của Volkswagen, mẫu xe này sẽ chuyển sang nền tảng Premium Platform Combustion, hỗ trợ các tùy chọn động cơ xăng V6, V8 cùng các hệ truyền động hybrid đa dạng.