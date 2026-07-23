Thị trường ôtô tại Trung Quốc đang lao dốc trong nửa đầu năm 2026 và có thể chạm mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Sau nhiều năm tăng trưởng, thị trường ôtô Trung Quốc đang đối mặt với giai đoạn khó khăn hiếm thấy. Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), lượng xe du lịch mới được giao trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 8,7 triệu chiếc, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xe điện hóa và xe xăng tại Trung Quốc đồng loạt giảm

CPCA dự báo tổng doanh số xe mới trong cả năm 2026 sẽ đạt khoảng 20,4 triệu chiếc, giảm 14% so với mức 23,7 triệu xe của năm 2025. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ là năm có doanh số thấp nhất của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc kể từ năm 2021.

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), lượng xe du lịch mới được giao trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 8,7 triệu chiếc, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng triển vọng còn kém khả quan hơn. Ông Xiao Feng, Giám đốc nghiên cứu ngành công nghiệp Trung Quốc và Hong Kong tại Citic CLSA, nhận định rằng doanh số cả năm có thể giảm tới 20% so với năm ngoái. Theo ông, doanh số xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV), cũng sẽ giảm khoảng 5-6% trong năm nay.

Dù xe điện hóa đang chững lại, nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) mới là nguyên nhân chính khiến toàn thị trường ôtô đi xuống. Riêng trong tháng 6/2026, doanh số ICE giảm tới 39% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 78% tổng mức sụt giảm chung.

Tại sao thị trường ôtô Trung Quốc đi xuống?

Một trong những nguyên nhân quan trọng là giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, khiến chi phí sử dụng xe động cơ đốt trong trở nên đắt đỏ hơn, làm suy giảm nhu cầu mua sắm. Thị trường xe điện hóa cũng không còn được hưởng mức hỗ trợ như trước.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông, khiến chi phí sử dụng xe động cơ đốt trong trở nên đắt đỏ hơn, làm suy giảm nhu cầu mua sắm.

Bắc Kinh đã cắt giảm một phần các chính sách ưu đãi dành cho xe điện, trong khi giá lithium - nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin - tăng lên, cùng với giá chip bán dẫn phục vụ các mẫu EV hiện đại cũng leo thang, khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể.

Dù vậy, triển vọng của thị trường có thể sáng sủa hơn trong năm 2027. Ông Xiao Feng kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh nhờ lượng xe xuất khẩu của các hãng xe tiếp tục tăng trưởng, qua đó hỗ trợ doanh số toàn ngành.

Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Đến năm 2030, thị trường sẽ chỉ còn khoảng 7-8 hãng xe điện lớn tồn tại sau quá trình sàng lọc.

Song song với đó, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Theo dự báo của vị chuyên gia này, đến năm 2030, thị trường sẽ chỉ còn khoảng 7 đến 8 hãng xe điện lớn tồn tại sau quá trình sàng lọc. Trong khi đó, các thương hiệu nước ngoài sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh và nhiều khả năng buộc phải rút khỏi thị trường này.