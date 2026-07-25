Ford bắt tay Apple, 'nghỉ chơi' Google Maps

Thay vì sử dụng Google Maps làm ứng dụng điều hướng cho xe, Ford sẽ ứng dụng Apple Maps trên mẫu bán tải điện 30.000 USD sắp ra mắt.

Theo Carscoops, nhiều nhà sản xuất ôtô trên thế giới áp dụng Android Automotive OS và sử dụng Google Maps như công cụ điều hướng cho xe. Apple nhanh chóng đáp trả bằng bộ công cụ MapKit for Automotive SDK, kèm theo hứa hẹn mang đến “trải nghiệm điều hướng đẹp mắt và dễ sử dụng được cung cấp bởi Apple Maps trực tiếp trên các màn hình xe”.

Gần đây, Ford xác nhận nền tảng xe điện Universal Electric Vehicle Platform mới nhất sẽ tích hợp công nghệ trên của Apple. Nền tảng này sẽ là cơ sở để Ford phát triển mẫu bán tải 30.000 USD đang rất được mong chờ, cũng như một loạt xe điện giá rẻ khác.

Ford đồng thời xác nhận sẽ sử dụng những thông tin đường phố từ Apple Maps như một phần quá trình phát triển hệ thống lái bán tự động BlueCruise thế hệ tiếp theo. Ford cho biết điều này sẽ giúp trải nghiệm lái xe rảnh tay của khách hàng trở nên liền mạch hơn.

Ford chưa công bố quá nhiều thông tin chi tiết, nhưng cho biết khách hàng có thể kỳ vọng vào tính năng chỉ đường chi tiết đến từng ngã rẽ bằng ngôn ngữ tự nhiên, cũng như được cung cấp thông tin giao thông và sự cố theo thời gian thực.

Người dùng cũng có thể tiếp cận tính năng tìm kiếm trực quan với các thẻ địa điểm chi tiết. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ có nhiều tùy chọn định tuyến, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy tuyến đường di chuyển tối ưu.

Cả Ford lẫn Apple đều chưa giải thích quá chi tiết, nhưng gần như chắc chắn các tùy chọn định tuyến sẽ tính toán các điểm dừng sạc xe khi người dùng đang trên hành trình dài.

Chức năng này hiện được tích hợp sẵn vào Apple Maps, giám sát dung lượng pin và phân tích các thay đổi về độ cao cùng nhiều yếu tố khác trên đường, từ đó xác định những trạm sạc phù hợp cho hành trình. Apple Maps cũng có thể hiển thị tính khả dụng của trạm sạc theo thời gian thực, tìm trạm sạc tương thích gần nhất khi pin xuống mức cực thấp.

Ford xác nhận nền tảng Universal Electric Vehicle Platform sẽ có chức năng điều hòa nhiệt độ trước cho pin. Theo mô tả, hệ thống sẽ giúp nhiệt độ gói pin đạt đến mức tối ưu, sẵn sàng để sạc ngay khi người dùng bắt đầu điều hướng xe về một trạm sạc bất kỳ.