Xe thể thao số sàn Honda Civic Si dừng sản xuất

Mẫu sedan thể thao Honda Civic Si sẽ tạm ngừng sản xuất sau khi kết thúc năm mẫu 2026 nhằm chuẩn bị cho một thế hệ hoàn toàn mới trong những năm tới.

Hãng xe Nhật Bản vừa xác nhận sẽ tạm dừng sản xuất Honda Civic Si sau khi kết thúc vòng đời năm 2026. Quyết định này được đưa ra do "điều kiện kinh doanh đang thay đổi", song sẽ không khai tử hoàn toàn phiên bản thể thao này.

Honda Civic Si dừng sản xuất, "fan" số sàn tiếc nuối

Trong thông cáo gửi tới truyền thông, tập đoàn này cho biết: "Một phiên bản Civic Si hoàn toàn mới sẽ quay trở lại dải sản phẩm của Honda trong những năm tới". Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ thời điểm cụ thể thế hệ mới sẽ ra mắt.

Honda xác nhận sẽ tạm dừng sản xuất Civic Si sau khi kết thúc vòng đời năm 2026. Quyết định này được đưa ra do "điều kiện kinh doanh đang thay đổi", song sẽ không khai tử hoàn toàn phiên bản thể thao này.

Honda Civic Si là phiên bản hiệu suất cao ở cấp độ khởi điểm của dòng Civic. Mẫu xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 200 mã lực và chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Tại thị trường Mỹ, xe có giá khởi điểm 32.690 USD , đã bao gồm phí vận chuyển 1.195 USD .

Đây không phải lần đầu Honda tạm dừng sản xuất Civic Si. Trong lịch sử, mẫu xe từng 3 lần bị gián đoạn trước đó, lần đầu vào năm 1988, tiếp đến trong giai đoạn 1996-1998 và gần đây nhất là năm 2021. Việc ngừng sản xuất sau năm mẫu 2026 sẽ đánh dấu lần thứ tư Civic Si rời dây chuyền lắp ráp.

Tại sao Honda Civic Si dừng sản xuất?

Honda chưa công bố chi tiết nguyên nhân đằng sau quyết định này. Tuy nhiên, một bài đăng gần đây trên Reddit đã chia sẻ nội dung được cho là email nội bộ gửi đến nhà máy Alliston (Ontario, Canada). Theo đó, việc tạm dừng sản xuất có liên quan đến các "điều kiện kinh doanh thay đổi" xoay quanh những quy định khí thải mới của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) dự kiến áp dụng từ năm 2027.

Theo một số nguồn tin, việc tạm dừng sản xuất có liên quan đến các "điều kiện kinh doanh thay đổi" xoay quanh những quy định khí thải mới của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) dự kiến áp dụng từ năm 2027 trở đi.

Bản ghi nhớ này cho biết Honda sẽ tạm dừng sản xuất mọi phiên bản sử dụng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hộp số sàn 6 cấp. Điều này đồng nghĩa với việc Acura Integra A-Spec sử dụng hộp số sàn cũng bị ảnh hưởng. Tập đoàn sau đó đã xác nhận việc sản xuất mẫu sedan của Acura cũng sẽ tạm dừng.

Mặc dù dây chuyền sản xuất sẽ ngừng hoạt động sau năm mẫu 2026, Honda cho biết lượng xe Civic Si hiện có vẫn sẽ tiếp tục được phân phối tại các đại lý cho đến khoảng đầu năm sau.

Việc dừng dây chuyền sản xuất Honda Civic Si cũng đồng nghĩa với mẫu sedan thể thao Acura Integra A-Spec biến mất khỏi danh mục sản phẩm của thương hiệu hạng sang này tại Mỹ.

Việc Honda cam kết phát triển một thế hệ Civic Si mới cho thấy hãng vẫn chưa từ bỏ phân khúc sedan thể thao sử dụng hộp số sàn, dù những thay đổi về quy định khí thải và điều kiện kinh doanh đang tạo ra nhiều thách thức đối với các mẫu xe hiệu suất cao truyền thống.