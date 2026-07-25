BYD ồ ạt tuyển dụng nhân sự nhà máy

BYD triển khai đợt tuyển dụng nhân sự quy mô lớn cho tổ hợp sản xuất tại Trung Quốc, phục vụ tham vọng mở rộng thị phần ở các thị trường quốc tế.

Nguồn tin từ Jiemian News cho hay BYD đã chính thức khởi động chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn cho cơ sở công nghiệp tọa lạc tại Khu hợp tác đặc biệt Shenzhen-Shantou (Shenshan), với mục tiêu quy tụ đội ngũ nhân sự hơn 9.000 người làm việc tại nhà máy linh kiện Ebu, cơ sở sản xuất xe Xiaomo. Các vị trí tuyển dụng trải dài ở nhiều cấp độ khác nhau, từ công nhân vận hành, nhân viên kỹ thuật, thanh tra chất lượng cho đến các vị trí quản lý.

Đợt tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh BYD đang tăng tốc đáng kể tại các thị trường quốc tế. Sự tăng trưởng ở thị trường bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã giúp BYD chặn đứng đà suy giảm doanh số từng kéo dài 8 tháng liên tiếp.

Trong năm 2025, doanh số ôtô du lịch và bán tải của BYD tại các thị trường ngoài Trung Quốc đạt 1,05 triệu xe, tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, doanh số nước ngoài của BYD đạt khoảng 789.400 xe, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà sản xuất ôtô này đặt mục tiêu 1,5 triệu xe tại các thị trường quốc tế trong năm 2026.

Một số nhóm ngành nghề nổi bật trong đợt tuyển dụng quy mô lớn của BYD bao gồm thợ kim loại tấm, kỹ thuật viên bọc nội thất và nhân viên kho, với tổng cộng 4.800 nhân sự. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng tuyển 1.200 nhân sự cho các vị trí như công nhân vận hành lắp ráp, kỹ thuật viên hàn và kỹ thuật viên phun xốp.

Ngoài ra, BYD cũng tuyển 2.000 người làm việc tại cơ sở Shenshan cho các vị trí công nhân vận hành, thợ hiệu chỉnh máy móc và thợ hàn.

Nguồn tin từ Jiemian News cho hay vị trí công nhân vận hành phổ thông sẽ nhận khoản tiền lương khởi điểm 5.000 NDT/tháng, tương đương 738,5 USD /tháng. Nhóm các vị trí kỹ thuật, chuyên môn như thợ hàn, thợ điện… sẽ nhận lương đến 10.000 NDT/tháng, tương đương hơn 1.475 USD /tháng.

Trong đợt tuyển dụng này của BYD, kỹ thuật viên cao cấp, thiết kế khuôn đúc sẽ nhận gói phúc lợi dao động 15.000-20.000 NDT/tháng, tương đương 2.215- 2.955 USD /tháng.

Cơ sở sản xuất của BYD ở Shenshan được gọi là “siêu nhà máy”, có vai trò khá quan trọng với nhà sản xuất ôtô Trung Quốc. Nơi đây phụ trách xuất xưởng các dòng xe từ trung cấp đến cao cấp, phổ biến gồm Fang Cheng Bao Tai 7, hay Song Plus và Song Pro tập trung cho xuất khẩu.

Năm ngoái, nhà máy ở Shenshan cho xuất xưởng hơn 300.000 xe. Chuyên trang Car News China cho biết khi toàn bộ cơ sở vận hành hết công suất, khu sản xuất Shenshan của BYD được dự báo có thể đạt đến giá trị sản lượng thường niên ở mức 220 tỷ NDT, tương đương gần 32,5 tỷ USD .

Trên phạm vi toàn cầu, BYD cũng đang tích cực “nội địa hóa” hoạt động sản xuất tại nơi mình đang kinh doanh. Chẳng hạn, BYD Brazil thông báo vừa xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 100.000 tại quốc gia Nam Mỹ. Hungary đang sẵn sàng cho nhà máy ôtô du lịch đầu tiên của BYD tại khu vực châu Âu, trong khi nhà máy BYD ở Thái Lan đã có thể xuất xưởng 5 mẫu xe gồm Dolphin, Atto 3, Seal 5 DM-i, Sealion 5 DM-i và Sealion 6 DM-i.

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho thấy xuất khẩu ôtô của nước này đã vượt 1 triệu xe chỉ riêng trong tháng 6, lũy kế từ đầu năm đạt hơn 5 triệu xe, tương đương tăng trưởng 65,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

BYD nằm trong nhóm các nhà xuất khẩu ôtô hàng đầu của Trung Quốc, cùng với Chery, SAIC, Geely và Changan.