Nhà sản xuất pin Trung Quốc CATL thắng lớn

Nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới CATL ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 vượt kỳ vọng của giới phân tích nhờ mảng pin lưu trữ năng lượng tăng trưởng mạnh.

Nhà sản xuất pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với lợi nhuận vượt kỳ vọng của thị trường, chủ yếu nhờ sự bứt phá của mảng pin lưu trữ năng lượng. Đây được xem là động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn.

Lợi nhuận quý II/2026 của CATL tăng mạnh

Theo báo cáo gửi sàn chứng khoán ngày 25/7, lợi nhuận ròng của CATL trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026 đạt 3,32 tỷ USD , tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này vượt đáng kể dự báo của các chuyên gia do LSEG SmartEstimate tổng hợp, vốn chỉ kỳ vọng lợi nhuận tăng khoảng 29,7%.

Lợi nhuận ròng của thương hiệu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026 đạt 3,32 tỷ USD , tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Mặc dù vậy, đây vẫn là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận theo quý thấp nhất của CATL trong hơn một năm qua. Trong quý II/2026, doanh thu của hãng đạt 21,79 tỷ USD , tăng 56,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 52,5% ghi nhận trong quý đầu năm.

CATL xác định lĩnh vực lưu trữ năng lượng là trụ cột tăng trưởng quan trọng khi ngành xe điện dần bước vào giai đoạn bão hòa và các nhà sản xuất pin phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cũng như biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

CATL vẫn thống trị mảng pin xe điện toàn cầu

Theo số liệu của SNE Research, CATL vẫn duy trì vị thế thống trị thị trường pin EV toàn cầu khi nắm giữ 40,2% thị phần trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2026. Công ty hiện là nhà cung cấp pin cho nhiều hãng xe lớn như Tesla, BMW và Volkswagen.

CATL vẫn duy trì vị thế thống trị thị trường pin xe điện toàn cầu khi nắm giữ 40,2% thị phần trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2026 với các đối tác lớn như Tesla, BMW và Volkswagen.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện đã chậm lại, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi cuộc chiến giảm giá kéo dài giữa các hãng xe tiếp tục tạo áp lực lên cả nhà sản xuất ôtô lẫn các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Để giảm phụ thuộc vào lĩnh vực xe điện, CATL đang tăng tốc đầu tư vào mảng pin lưu trữ phục vụ lưới điện và các dự án năng lượng tái tạo. SNE Research cho biết lượng pin lưu trữ lithium-ion mà CATL xuất xưởng trong quý I/2026 gần như tăng gấp đôi, giúp thị phần toàn cầu của doanh nghiệp tăng từ 26,9% lên 29,9% chỉ sau một năm.

Chiến lược toàn cầu hóa của CATL

Song song với việc mở rộng danh mục kinh doanh, CATL cũng tiếp tục thúc đẩy chiến lược toàn cầu hóa. Ngoài các nhà máy sản xuất pin tại Đức và Hungary, doanh nghiệp đã huy động thành công khoảng 5 tỷ USD thông qua đợt niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vào tháng 5/2026. Phần lớn số vốn này sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Ngoài các nhà máy sản xuất pin tại Đức và Hungary, CATL đã huy động thành công khoảng 5 tỷ USD thông qua đợt niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vào tháng 5/2026.

Dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, biên lợi nhuận của CATL vẫn chịu áp lực do cạnh tranh gay gắt. Trong nửa đầu năm, biên lợi nhuận gộp của mảng pin lưu trữ năng lượng giảm từ 25,5% xuống còn 24%.

Ở mảng pin xe điện - lĩnh vực kinh doanh lớn nhất của CATL - biên lợi nhuận gộp cũng giảm 1,8%, xuống còn 20,6%. Những con số này phản ánh áp lực giảm giá vẫn tác động đến toàn bộ ngành sản xuất pin, bất chấp nhu cầu đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng vẫn ở mức cao.

Dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, biên lợi nhuận của CATL vẫn chịu áp lực do cạnh tranh gay gắt. Trong nửa đầu năm, biên lợi nhuận gộp của mảng pin lưu trữ năng lượng giảm từ 25,5% xuống còn 24%.

CATL cũng công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu hạng A với tổng giá trị từ 2,95 tỷ USD đến 5,90 tỷ USD . Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy ban lãnh đạo vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho cổ đông trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng quy mô trên thị trường quốc tế.