Harley-Davidson ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý II sụt giảm do chi phí nguyên vật liệu tăng, nhưng vẫn nâng dự báo doanh số cả năm nhờ kỳ vọng nhu cầu thị trường cải thiện.

Harley-Davidson vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu gia tăng gây áp lực lên biên lợi nhuận. Dù vậy, hãng môtô Mỹ vẫn nâng dự báo doanh số bán lẻ toàn cầu cho cả năm nhờ kỳ vọng nhu cầu thị trường sẽ cải thiện.

Lợi nhuận của Harley-Davidson suy giảm trong quý II/2026

Theo báo cáo tài chính, Harley-Davidson ghi nhận lợi nhuận ròng quý II/2026 đạt 80 triệu USD , tương đương 0,75 USD /cổ phiếu, giảm so với mức 108 triệu USD , hay 0,88 USD /cổ phiếu, cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý II cũng giảm 6%, còn 1,23 tỷ USD .

Harley-Davidson vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của hãng giảm từ 28,6% trong quý II năm trước xuống còn 27,5%.

Biên lợi nhuận gộp của hãng giảm từ 28,6% trong quý II/2026 năm trước xuống còn 27,5%. Harley-Davidson cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nguyên vật liệu tăng, cơ cấu sản phẩm kém thuận lợi hơn và tác động bất lợi từ biến động tỷ giá.

Mặc dù kết quả kinh doanh đi xuống, thương hiệu vẫn quyết định nâng dự báo doanh số bán lẻ xe máy toàn cầu trong năm 2026. Hãng hiện kỳ vọng bán được 133.500 đến 138.500 xe, cao hơn so với dự báo trước đó là 130.000 đến 135.000 xe, nhờ tin tưởng nhu cầu mua xe sẽ tiếp tục cải thiện.

Harley-Davidson tái cấu trúc, bổ sung xe giá rẻ

Harley-Davidson đang triển khai chiến lược tái cấu trúc mang tên "Back to the Bricks", tập trung thu hút nhóm khách hàng trẻ bằng cách hồi sinh các mẫu xe mang tính biểu tượng, đồng thời giới thiệu thêm các dòng xe sử dụng động cơ dung tích nhỏ hơn.

Harley-Davidson đang triển khai chiến lược tái cấu trúc mang tên "Back to the Bricks", tập trung thu hút nhóm khách hàng trẻ bằng cách hồi sinh các mẫu xe mang tính biểu tượng, đồng thời giới thiệu thêm các dòng xe dung tích nhỏ hơn.

Dưới sự điều hành của CEO Artie Starrs, hãng cũng đang dịch chuyển trọng tâm khỏi các mẫu touring cao cấp truyền thống để quay trở lại phân khúc xe nhẹ, dễ tiếp cận và có giá bán hợp lý hơn. Hiện mức giá khởi điểm để sở hữu một chiếc Harley-Davidson vào khoảng 10.000 USD , thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe cỡ lớn trước đây.

Dù triển vọng doanh số cải thiện, kết quả kinh doanh quý II vẫn khiến giới đầu tư thận trọng. Cổ phiếu Harley-Davidson giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố.