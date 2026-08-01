Xe BMW sẽ được trang bị chip Qualcomm

Qualcomm vừa ký thỏa thuận dài hạn với BMW để cung cấp chip cho hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến trên các nền tảng xe thế hệ mới.

Qualcomm vừa công bố thỏa thuận dài hạn với BMW nhằm cung cấp các dòng chip phục vụ khoang lái kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) trên các nền tảng xe tương lai của hãng xe sang Đức trong suốt thập niên tới.

Qualcomm giành được hợp đồng cung cấp chip cho BMW

Qualcomm sẽ cung cấp các giải pháp thuộc nền tảng Snapdragon Digital Chassis cho các mẫu xe BMW thế hệ mới. Gói giải pháp này bao gồm bộ xử lý dành cho khoang lái kỹ thuật số, chip phục vụ hệ thống lái tự động và các bộ tăng tốc AI.

Qualcomm vừa công bố thỏa thuận dài hạn với BMW nhằm cung cấp các dòng chip phục vụ khoang lái kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS).

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua công nghệ xe thông minh, khi các nhà cung cấp bán dẫn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp ôtô. Hai công ty cho biết những công nghệ trên sẽ tạo nên nền tảng phần cứng cho các kiến trúc xe ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà BMW đang phát triển.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên thị trường công nghệ lái xe tự động ngày càng gay gắt. Các tên tuổi lớn như Nvidia và Mobileye Global cũng đang nỗ lực giành các hợp đồng cung cấp chip và nền tảng phần mềm cho các hãng xe trên toàn cầu.

BMW đẩy mạnh tích hợp công nghệ trên các mẫu xe tương lai

Vốn nổi tiếng là nhà cung cấp chip hàng đầu cho điện thoại thông minh, Qualcomm trong những năm gần đây đã đẩy mạnh mở rộng sang lĩnh vực điện tử ôtô. Danh mục sản phẩm của hãng hiện trải dài từ hệ thống giải trí trên xe đến các giải pháp hỗ trợ lái tiên tiến và nền tảng phục vụ xe tự hành.

Qualcomm từng cung cấp nền tảng Snapdragon Ride Pilot cho mẫu xe điện BMW iX3, mang đến các tính năng hỗ trợ lái như vận hành rảnh tay, tự động chuyển làn và hỗ trợ đỗ xe.

Thỏa thuận mới cũng mở rộng mối quan hệ hợp tác đã được hai bên thiết lập trước đó. Qualcomm từng cung cấp nền tảng Snapdragon Ride Pilot cho mẫu xe điện BMW iX3, mang đến các tính năng hỗ trợ lái như vận hành rảnh tay, tự động chuyển làn và hỗ trợ đỗ xe.

Việc tiếp tục lựa chọn Qualcomm cho thấy BMW đang đặt trọng tâm vào việc tích hợp AI và các công nghệ bán dẫn tiên tiến nhằm nâng cao khả năng tự động hóa, trải nghiệm người dùng cũng như năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên xe thông minh.