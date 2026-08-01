VinFast VF 8 thế hệ mới sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 8

Nhóm khách hàng đặt cọc sớm VinFast VF 8 thế hệ mới có thể được giao xe trong tháng 8.

Trước đó theo thông tin được hãng xe điện VinFast công bố vào ngày ra mắt VF 8 All New, khách hàng đặt cọc sớm mẫu ôtô điện thế hệ mới dự kiến được giao xe từ cuối tháng 7.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, nhóm khách hàng đặt cọc từ cuối tháng 5 nhiều khả năng sẽ nhận xe vào tháng 8 này.

Nhân viên tư vấn tại đại lý VinFast cho biết hiện tại thời gian giao xe VF 8 All New với nhóm khách hàng tiên phong có thể bắt đầu từ tháng 8. Trong khi đó, lô xe lái thử dự kiến có mặt tại hệ thống đại lý trong một vài ngày tới.

VF 8 thế hệ mới bắt đầu nhận đặt cọc từ 27/5, với duy nhất một phiên bản.

Thời điểm vừa mở bán, xe ghi nhận số lượng đơn đặt cọc kỷ lục 12.728 chiếc sau 8 ngày. Ảnh: Đan Thanh.

Sức mạnh vận hành của VF 8 thế hệ mới đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái. Dưới sàn xe là gói pin 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Thời điểm vừa mở bán, xe được niêm yết ở mức 999 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi. Đến giữa tháng 7, hãng xe nội địa Việt công bố chương trình điều chỉnh giá, đưa giá của mẫu SUV mới này về mức 899 triệu đồng.

Trong đợt mở bán đầu tiên, mẫu xe ghi nhận lượng đơn đặt cọc kỷ lục với 12.728 xe chỉ sau tám ngày. Sức hút lớn từ lượng đơn đặt hàng giúp VF 8 All New trở thành một trong những mẫu SUV cỡ trung nhận được nhiều sự quan tâm hàng đầu tại thị trường trong nước trong nửa cuối năm nay.