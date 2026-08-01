Toyota Veloz Cross hybrid ra mắt Đông Nam Á, rộng cửa về Việt Nam

Sau Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV và Camry HEV, nhiều khả năng Toyota sẽ sớm mang thêm Veloz Cross HEV đến thị trường Việt.

Tại Triển lãm ôtô quốc tế Indonesia (GIIAS) 2026, bên cạnh "veddette" Land Cruiser 300 Hybrid, Toyota còn giới thiệu phiên bản động cơ lai của mẫu MPV Veloz Cross tại đất nước vạn đảo. Đây sẽ là mẫu xe hybrid thứ 3 được Toyota lắp ráp tại Indonesia, sau Innova hybrid và Yaris Cross Hybrid.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy thiết kế của Veloz Cross Hybrid không khác biệt nhiều so với bản thuần xăng hiện hành tại Việt Nam. Gần cản trước, khu vực hộc cụm đèn sương mù phía trước được ốp thêm phần nhựa đen. Tương tự các tùy chọn hybrid khác, đuôi xe của Veloz Cross HEV cũng được gắn thêm một logo HEV đặt dưới dải đèn hậu.

Toyota Veloz Cross hybrid được trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xy lanh 2NR-VEX, kết hợp cùng motor điện cho tổng công suất khoảng 111 PS, đi cùng hộp số E-CVT. Đây là cấu hình quen thuộc đang được lắp trên các mẫu Yaris Cross HEV tại Việt Nam.

Nội thất của Toyota Veloz Cross HEV tại Indonesia. Ảnh: Toyota.

Tại Indonesia, xe được bán với 4 phiên bản, khác biệt đa phần ở chi tiết trang trí ngoại thất và công nghệ hỗ trợ người lái. Bản cao cấp nhất là Modellista có thêm tùy chọn mui, gương chiếu hậu và tay nắm cửa sơn đen. Phần mâm, hay ốp cản trước, sau được tinh chỉnh đôi chút tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Giá của Veloz Cross HEV tại quốc gia vạn đảo dao động khoảng 303-389 triệu Rupiah.

Tại Việt Nam, Toyota đang mở bán các phiên bản hybrid của mẫu sedan Camry, SUV cỡ B Yaris Cross và MPV Innova Cross. Nhiều khả năng trong tương lai gần, Veloz Cross HEV cũng sẽ được đưa về Việt Nam, tăng thêm sức cạnh tranh cho chiếc MPV phổ thông chạy xăng có doanh số tốt bậc nhất thị trường này.

Khi đó, Toyota sẽ có thêm một điểm tựa để cạnh tranh trong phân khúc vốn đang chật chội với loạt đối thủ mới, đặc biệt là các mẫu xe xanh như VinFast Limo Green, BYD M6 hay Suzuki XL7 Hybrid, Wuling Grango.