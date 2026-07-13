Xe Nhật áp đảo danh sách bán chậm, ôtô giá rẻ cũng góp mặt

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Với chỉ một xe bàn giao cho khách Việt trong 6 tháng đầu năm, Honda Civic Type R dẫn đầu danh sách bán chậm nhất toàn thị trường. Mẫu hot-hatch nhập khẩu Nhật Bản đang nhận cọc những suất cuối cùng tại Việt Nam trước khi dừng bán hoàn toàn. Honda Civic Type R hiện có giá gần 3 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Với 16 xe bán ra trong giai đoạn nửa đầu năm, Toyota Corolla Altis có lần hiếm hoi xuất hiện trong danh sách bán chậm nhất thị trường. Mẫu sedan cỡ C hiện đã dừng bán và được ẩn khỏi danh mục sedan Toyota tại Việt Nam. Trước khi dừng bán, Toyota Corolla Altis có giá 725-870 triệu đồng. Ảnh: TMV.
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Doanh số 70 xe sau 6 tháng là chưa đủ để đưa Ford Mustang Mach-E thoát khỏi top ôtô bán chậm nhất toàn thị trường. Từng chật vật trong quý đầu năm, doanh số Mach-E khởi sắc ở giai đoạn tháng 4-6 nhờ động thái giảm giá từ hãng. Ford Mustang Mach-E hiện có giá gần 1,7 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Doanh số 81 xe trong nửa đầu năm của Mitsubishi Pajero Sport đến từ duy nhất kỳ báo cáo tháng 2. Mẫu SUV cỡ D gần như đã ngừng kinh doanh tại Việt Nam và đang chờ những động thái làm mới từ hãng. Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ được cung cấp cho khách hàng dự án, giá bán 1,23-1,31 tỷ đồng. Ảnh: Mitsubishi.
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Xếp ngay trên đối thủ đồng hương với doanh số lũy kế 82 xe, Isuzu mu-X ở bản facelift vẫn chưa thể trở thành một mẫu SUV cỡ D bán chạy. Tháng đầu năm là kỳ bán hàng tốt nhất của Isuzu mu-X với 30 xe. Hiện, Isuzu mu-X có 5 phiên bản, giá bán dao động từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Suzuki Jimny tích lũy được doanh số 154 xe và góp mặt trong danh sách ôtô bán chậm nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026. Đặc thù của một mẫu "xe chơi" khiến Suzuki Jimny không dễ trở thành cái tên bùng nổ doanh số. Mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, giá bán hiện tại 789 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
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Báo cáo bán hàng cho thấy đã có tổng cộng 155 xe Suzuki Swift đến tay khách Việt trong nửa đầu năm nay. Thế hệ hiện tại của mẫu hatchback cỡ B giới thiệu ngoại hình mới cùng hệ truyền động hybrid nhẹ, nhưng dường như vẫn chưa đủ thuyết phục khách Việt. Suzuki Swift hiện có giá 569 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.
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MPV tiền tỷ Toyota Alphard bán được 188 xe cho khách hàng Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Đáng chú ý, phiên bản Hybrid giá 4,415 tỷ đồng lại được khách Việt chọn mua nhiều hơn so với bản thuần xăng. Toyota Alphard được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ảnh: Phúc Hậu.
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Với 195 xe trong nửa đầu năm, Toyota Land Cruiser Prado sở hữu sức bán có phần tương đương mẫu xe cùng nhà Toyota Alphard. Phiên bản mới của Land Cruiser Prado vẫn tiếp tục được đánh giá cao sau khi thay đổi ngoại hình. Xe hiện có giá 3,48 tỷ đồng. Ảnh: TMV.
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Toyota Wigo xuất hiện trong nhóm bán chậm nhất nửa đầu năm với doanh số 203 xe là điều có thể dự đoán từ trước. Nguồn cung từ hãng về đại lý bị đứt quãng khiến mẫu hatchback cỡ A trắng doanh số trong phần lớn thời gian quý II. Xe hiện còn duy nhất bản G, giá 405 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam cho thấy trong tháng 6, nhóm "Xe khác" của Mazda tiêu thụ được 48 xe. Nhiều khả năng đây là lượng doanh số của các dòng xe mới mở bán như Mazda CX-60, Mazda CX-90 và "xe chơi" Mazda MX-5.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.