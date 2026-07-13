Xe Nhật áp đảo danh sách bán chậm, ôtô giá rẻ cũng góp mặt

Doanh số 81 xe trong nửa đầu năm của Mitsubishi Pajero Sport đến từ duy nhất kỳ báo cáo tháng 2. Mẫu SUV cỡ D gần như đã ngừng kinh doanh tại Việt Nam và đang chờ những động thái làm mới từ hãng. Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ được cung cấp cho khách hàng dự án, giá bán 1,23- 1,31 tỷ đồng . Ảnh: Mitsubishi.