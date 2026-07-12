Toàn thị trường tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy người Việt đã mua nhiều ôtô hơn, từ xe xăng cho đến hybrid, ôtô thuần điện.

Nửa đầu năm 2026, toàn thị trường xe Việt nhìn chung ghi nhận đà tăng trưởng khá tốt. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) hay VinFast đều ghi nhận tăng trưởng ở mức khá cao, trong khi lượng xe Hyundai bán ra theo báo cáo của TC Motor cũng nhỉnh hơn cùng kỳ năm ngoái.

Người Việt tăng mua ôtô

VAMA cho biết tổng doanh số ôtô của các thành viên sau 6 tháng đạt 187.833 xe, bao gồm 124.809 xe du lịch, 59.796 xe thương mại cùng với 3.228 xe chuyên dụng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số các thành viên VAMA tăng trưởng đến 15%.

Nếu gộp chung cả nhóm xe thương mại, lượng ôtô thương hiệu Hyundai bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay đạt 25.069 xe. Dù không phải đà tăng trưởng quá ấn tượng, số liệu này vẫn ghi nhận những cải thiện ít nhiều so với tổng doanh số 24.204 xe Hyundai mà TC Motor công bố cho 6 tháng đầu năm 2025.

VinFast công bố doanh số từ đầu năm đạt 115.916 xe, trong đó riêng tháng 6 đã có 17.955 ôtô điện VinFast đến tay khách hàng trong nước.

So với số liệu bán hàng 67.569 xe mà VinFast đạt được ở cùng kỳ năm ngoái, doanh số hãng xe điện Việt cũng chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Người Việt tăng mua ôtô Doanh số ôtô toàn thị trường Việt Nam nửa đầu năm, giai đoạn 2025-2026 (Số liệu: VAMA, VinFast, TC Motor) Nhãn Nửa đầu năm 2025 Nửa đầu năm 2026 VAMA xe 163201 187833 VinFast

67569 115916 TC Motor

24204 25069

Tổng cộng, toàn thị trường xe Việt tiêu thụ 328.818 ôtô trong nửa đầu năm 2026, bao gồm tất cả chủng loại ôtô các thương hiệu thành viên VAMA, xe điện VinFast cùng với ôtô thương hiệu Hyundai. So với năm ngoái, lượng tiêu thụ này tăng trưởng hơn 29%.

Cần lưu ý rằng thị trường xe Việt vẫn còn nhiều thương hiệu châu Âu, Trung Quốc khác không công bố doanh số chi tiết. Nhóm xe sang, siêu sang cũng không chia sẻ doanh số định kỳ.

Nhiều thương hiệu ôtô Trung Quốc không chia sẻ công khai doanh số tại Việt Nam. Ảnh: O&J Việt Nam, GAC.

Tuy nhiên với việc ngày càng nhiều thương hiệu mới gia nhập, có thể ước lượng sơ bộ rằng sức bán của các dòng ôtô đến từ loạt hãng xe không chia sẻ doanh số định kỳ cũng sẽ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe điện thống trị danh sách bán chạy

Kết thúc nửa đầu năm 2026, VinFast là thương hiệu duy nhất ghi nhận doanh số lũy kế vượt 100.000 xe. Do vậy, không quá bất ngờ khi hãng này đóng góp đến 6 cái tên trong danh sách 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Lần lượt Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6 và VF MPV 7 được xướng tên cho 5 vị trí dẫn đầu doanh số thị trường xe Việt trong 6 tháng đầu năm.

VF 3 và VF 5 từng là những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam. Ảnh: VinFast.

VinFast Limo Green đã bán được 27.927 xe cho khách Việt, VF 3 ghi nhận doanh số 23.781 xe, trong khi VF 5 (bao gồm biến thể Herio Green) đạt lượng tiêu thụ 20.167 xe khi kết thúc nửa đầu năm nay.

VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B, còn doanh số 9.177 xe giúp VF MPV 7 trở thành cái tên "chốt sổ" danh sách 5 xe được khách Việt mua nhiều nhất.

Ba mẫu xe Nhật Bản gồm Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5 và Mitsubishi Xpander là những cái tên tiếp theo trong bảng thống kê doanh số, bán được lần lượt 8.146 xe, 8.123 xe và 7.791 xe tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Bán tải Ford Ranger tiếp tục cho thấy phong độ trồi sụt nhưng vẫn góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam nhờ doanh số 6.986 xe. VinFast VF 7 dường như đang chuẩn bị tăng tốc mạnh mẽ ở phân khúc SUV cỡ C khi bán được 6.849 xe, hoàn thiện danh sách 10 xe được người Việt chọn mua nhiều nhất.

Chờ đợi gì trong nửa cuối năm?

Với những diễn biến như hiện tại, khả năng cao VinFast sẽ có thể giữ vững danh hiệu hãng xe bán chạy nhất Việt Nam. VinFast hiện có 3 dòng sản phẩm gồm VF, Green và Lạc Hồng với đa dạng lựa chọn ở nhiều phân khúc, giá bán khác nhau.

Sự trỗi dậy của nhóm xe Trung Quốc cũng có thể sẽ tạo ra tác động không nhỏ đến thị trường Việt Nam. Từ thời điểm 2024 khi làn sóng ôtô Trung Quốc bắt đầu đổ bộ đến nay đã được 2 năm, và những cái tên như BYD, GAC, Lynk & Co, Geely đang dần chứng minh cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt bằng việc tung ra sản phẩm mới, hoặc bản nâng cấp cho các dòng xe hiện hữu.

Nhiều mẫu xe Trung Quốc đã ra mắt và gần đây được giới thiệu bản nâng cấp. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.

Nhóm xe hybrid cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục bành trướng thị phần. Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe lai xăng-điện áp dụng từ đầu năm nay đã giúp nhiều xe hybrid giảm giá, giúp khách Việt có thể sở hữu xe với giá bán giảm đi đáng kể.

Song song với diễn biến đó, nhiều phân khúc lại đang có dấu hiệu hụt hơi. Sedan nói chung và sedan cỡ D nói riêng là ví dụ điển hình, hay sự khó khăn của xe xăng cỡ nhỏ giá rẻ cũng đặt ra những dấu hỏi về khả năng tiếp tục được giữ lại trên thị trường Việt Nam.