Gu chơi xe đối lập của đôi bạn Erling Haaland và Jude Bellingham

Trong khi Jude Bellingham ưa chuộng những mẫu xe sang và SUV đô thị êm ái, người bạn thân Erling Haaland lại thể hiện niềm đam mê tốc độ qua bộ sưu tập hypercar và siêu xe.

Đôi bạn Erling Haaland và Jude Bellingham gần đây nhận được nhiều sự quan tâm với các video tương tác đáng yêu dù đang trong trận đấu căng thẳng tranh suất vào vòng bán kết World Cup 2026.

Là đôi cầu thủ trẻ nổi tiếng đến từ 2 câu lạc bộ lớn là Man City và Real Madrid, giá trị chuyển nhượng hàng trăm triệu Euro, không bất ngờ khi cả 2 đều sở hữu cho mình bộ sưu tập xe ấn tượng.

Tuy nhiên có vẻ thú chơi xe của Jude Bellingham và Erling Haaland lại khác biệt nhau như lối đá của cả 2 cầu thủ trẻ.

Jude Bellingham chuộng xe sang

Theo truyền thông quốc tế, tiền vệ sinh năm 2003 của Real Madrid yêu thích những mẫu xe sang. Trang Icecric News cho rằng Jude Bellingham sở hữu một chiếc Rolls-Royce Cullinan. Tuy nhiên, hình ảnh cầm lái và thông tin chi tiết về mẫu xe của cầu thủ tuyển Anh không được tiết lộ.

Năm 2026, chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II được trang bị động cơ V12 twin-turbo dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm.

Nếu là bản Black Badge, con số này lần lượt là 600 mã lực và 900 Nm. Cả 2 đều sử dụng hộp số 8 cấp tự động, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Tại Việt Nam, mỗi chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II có giá khởi điểm từ 36,69 tỷ đồng . Tại Anh, giá của mỗi chiếc xe siêu sang này dao động khoảng 350.000-519.000 bảng Anh, tương đương từ hơn 468.000 USD đến gần 700.000 USD .

Jude Bellingham được tặng mẫu BMW XM PHEV. Ảnh: BMW.

Ngoài chiếc Cullinan, truyền thông cho rằng Bellingham còn sở hữu một chiếc Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-AMG G63 và Porsche 911.

Song cầu thủ trẻ lại thường xuyên xuất hiện cùng những mẫu xe từ BMW, món quà từ sự hợp tác giữa hãng xe Đức và Real Madrid. Nổi bật trong số này là chiếc BMW XM PHEV, món quà BMW dành tặng cầu thủ vào năm 2024.

Trái tim của chiếc XM PHEV là sự kết hợp giữa máy xăng V8 4.4L và motor điện, cho tổng công suất từ 644-748 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, giúp chiếc SUV đồ sộ này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.

Mẫu xe này sử dụng bộ pin 25,7 kWh, cung cấp khả năng vận hành thuần điện 83 km theo tiêu chuẩn WLTP. Tại châu Âu, giá của chiếc BMW XM PHEV dao động 110.000-175.000 Bảng Anh, tương đương 147.000- 234.000 USD .

Erling Haaland mê hypercar

Nếu người bạn của mình yêu thích những mẫu xe siêu sang, Erling Haaland lại thường xuyên thể hiện niềm đam mê với dàn siêu xe, hypercar.

Chiếc Ferrari 12Cilindri được trang bị máy V12 dung tích 6.5L. Ảnh: Ferrari.

Theo truyền thông quốc tế, tiền đạo của Manchester City và thường xuyên được bắt gặp khi cầm lái chiếc Ferrari Monza SP2. Ngoài ra, Haaland còn sở hữu chiếc 812 Competizione giới hạn 999 chiếc toàn cầu.

Ấn tượng nhất trong kho xe của tiền đạo trẻ là mẫu Ferrari 12Cilindri, được trang bị động cơ V12 dung tích 6.5L, đạt công suất đến 819 mã lực, mô men xoắn 678 Nm. Mức giá khởi điểm của chiếc hypercar bản coupe (mui cứng) khoảng 424.000 USD .

Bên cạnh bộ sưu tập xe từ chú ngựa chồm Ferrari, Erling Haaland còn sở hữu loạt ôtô Lamborghini, ví dụ Aventador SVJ giới hạn 900 chiếc, Huracan Sterrato bản giới hạn 1.499 xe trên toàn cầu.

Erling Haaland còn thường xuyên được bắt gặp đang cầm lái chiếc xe thể thao 911 GT3 RS của Porsche, đi cùng màu sơn cá nhân hóa PTS Nordic Gold, siêu xe đầu bảng Mercedes-AMG One hay SUV hiệu năng cao Aston Martin DBX707.

Chiếc Aston Martin DBX707 của Erling Haaland. Ảnh: Eamonn, James Clarke/The Sun.

Đặc biệt, cầu thủ trẻ của đội tuyển Na Uy còn cầm lái một chiếc Ford F-150 Raptor bản độ Shelby. Đây là bản độ nâng công suất với 2 tùy chọn EcoBoost V6 3.5L hoặc V8 siêu nạp 5.2L, cho công suất đến 1.000 mã lực. Giá của mẫu xe có thể dao động 195.000- 240.000 USD .