Truyền thông phương Tây: 'Tương lai ngành xe là của Trung Quốc'?

Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 cho thấy sự áp đảo của xe điện Trung Quốc. Trong khi Tesla vắng mặt, các hãng nội địa đang biến triển lãm thành sàn diễn của công nghệ AI và pin.

Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều đơn vị truyền thông từ phương Tây đã xuất hiện từ sớm để tham dự triển lãm được đánh giá là "lớn nhất thế giới" này. Tờ Electrek, sau 2 ngày tham dự triển lãm đã khẳng định, tương lai của ngành công nghiệp ôtô là xe điện và nó thuộc về người Trung Quốc.

Theo trang này, triển lãm được diễn ra với quy mô kỷ lục 380.000 m2, trải dài trên 17 sảnh trưng bày, triển lãm năm nay quy tụ 1.451 xe, trong đó có 181 mẫu ra mắt toàn cầu và 71 xe ý tưởng. Chỉ riêng một sảnh tại đây đã có số lượng mẫu xe điện nhiều hơn toàn bộ thị trường Mỹ cộng lại.

Nơi tập trung các concept lạ

Các hãng xe nội địa Trung Quốc đang cho thấy tốc độ phát triển chóng mặt, trong khi các thương hiệu phương Tây đang nỗ lực bám đuổi bằng các sản phẩm "thửa riêng" cho thị trường này.

Geely đã trình làng nguyên mẫu robotaxi bản địa đầu tiên trên nền tảng Galaxy Light. Với sức mạnh tính toán hơn 3.000 TOPS và thiết kế cửa không cột trụ, đây là lời thách thức trực tiếp tới Waymo.

Audi mang đến chiếc E5 Sportback thuần điện trên nền tảng PPE. Volkswagen gây bất ngờ khi biến Jetta thành một chiếc SUV điện off-road màu xanh mờ hầm hố với mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu từ kỷ nguyên xe xăng sang xe điện.

Chiếc AUDI ES Sportback được đặt ở trung tâm gian hàng của Audi Trung Quốc. Ảnh: Electrek.

Ở phía các hãng nội địa, Huawei trưng bày mẫu sedan siêu sang Maextro sau hàng rào nhung như một tác phẩm nghệ thuật, nhắm thẳng vào phân khúc của Rolls-Royce. Thậm chí Dreame, công ty vốn nổi tiếng với máy hút bụi, cũng mang đến một chiếc siêu xe điện màu đỏ đầy tham vọng.

Thương hiệu Mengshi của Dongfeng và phân nhánh hạng sang của BYD đồng loạt tung ra các mẫu SUV và sedan off-road bọc thép, biến xe địa hình điện trở thành một phân khúc thực thụ tại Trung Quốc.

Robot ngập tràn, thiếu đi Tesla

Triển lãm năm nay chứng kiến sự bùng nổ của các robot hình người và chó robot đi lại khắp nơi. XPeng đã gây chú ý khi công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt robot IRON vào cuối năm 2026. Một hiện tượng thú vị khác là sự kết hợp giữa văn hóa triển lãm truyền thống và ngành công nghiệp livestream.

Các người mẫu không chỉ đứng cạnh xe mà còn liên tục tương tác trực tiếp với hàng triệu khán giả qua điện thoại.

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Tesla. Đây là năm thứ 3 liên tiếp hãng xe của Elon Musk bỏ lỡ kỳ triển lãm tại Bắc Kinh, bất chấp việc các đối thủ như XPeng hay BYD đang tung ra những mẫu SUV và siêu xe 1.000 mã lực với mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Không chỉ giới thiệu xe, các hãng Trung Quốc còn trưng bày cả xe robot điện hay pin thế hệ mới ở triển lãm. Ảnh: Electrek.

Một trong những lý do giúp Trung Quốc thống trị thế giới xe điện chính là sự làm chủ về công nghệ pin. Tại triển lãm, các gian hàng của những nhà sản xuất pin như CATL hay CALB có diện tích còn lớn hơn cả các hãng xe.

Theo tờ Electrek, triển lãm Bắc Kinh 2026 không chỉ là một sự kiện trưng bày, mà còn là lời cảnh báo cho toàn ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, nơi mà thị trường xe xanh có thể sẽ trở thành "lãnh địa" mới của các ông lớn từ đất nước tỷ dân. Và nếu không nhanh chóng cập nhật công nghệ, nhiều thương hiệu xe truyền thống có thể phải chịu thua trong cuộc đua điện hóa sắp tới.