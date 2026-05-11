Ôtô điện Tesla sau 7 năm sử dụng - pin 'già', xe vẫn khỏe

Chiếc ôtô điện Tesla Model 3 ghi nhận mức độ lão hóa khá đáng kể ở gói pin, tuy nhiên các bộ phận còn lại không có hư hỏng gì nghiêm trọng.

Theo Carscoops, sự thoái hóa pin vẫn luôn bị xem là một trong những điểm kém hấp dẫn của ôtô điện, bởi ôtô chạy xăng có thể mòn động cơ nhưng dung tích bình nhiên liệu sẽ không bị co lại.

Trên kênh cá nhân, một YouTuber có tên Drive Protected cho biết chiếc ôtô điện Tesla Model 3 có tuổi đời 7 năm của mình, với số ODO hơn 611.550 km, vẫn đang sử dụng bộ pin nguyên bản.

Ban đầu, hãng cho biết chiếc Model 3 có thể chạy tối đa khoảng 386 km/lần sạc, nhưng hiện quãng đường di chuyển hiển thị trên màn hình đã rút ngắn xuống còn khoảng 254 km, tương đương hao hụt khoảng 34,2%.

Như vậy sau khoảng 7 năm sử dụng cùng quãng đường di chuyển xấp xỉ 610.000 km, dung lượng khả dụng của bộ pin Tesla Model 3 đã tụt xuống dưới 70% so với ban đầu.

Dù vậy, Carscoops lưu ý đây không phải là “án tử” cho chiếc xe điện. YouTuber Drive Protected đã cho chiếc xe chạy thử nghiệm trên cao tốc với tốc độ ổn định 109 km/h. Kết quả, chiếc sedan điện hoàn thành quãng đường 222,6 km trước khi cạn pin.

Con số này không quá ấn tượng, nhưng cũng không phải là dấu chấm hết cho vòng đời chiếc xe điện. Với những người chỉ có nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong nội đô, chiếc Tesla Model 3 vẫn là một mẫu xe đáng tin cậy.

Trong suốt quá trình thử nghiệm, xe tiêu thụ tổng cộng 32,4 kWh năng lượng để vận hành. Con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 49 kWh khi xe còn mới nguyên, đồng thời khớp với ước tính về sự hao hụt phạm vi hoạt động.

Ngoài ảnh hưởng về phạm vi hoạt động, gần như không có bộ phận nào khác của chiếc ôtô điện Tesla Model 3 gặp vấn đề. Không có lỗi hệ thống nghiêm trọng, không có tình trạng dừng hoạt động đột ngột và ngay cả khi gói pin suy giảm dung lượng khả dụng, chiếc xe điện Tesla 7 năm tuổi vẫn sở hữu số ODO cao gấp đôi hầu hết xe đang nằm ngoài bãi phế liệu.

Chuyên trang Carscoops nhận định trường hợp của chiếc Model 3 phản ánh cả điểm mạnh và hạn chế của ôtô thuần điện. Sự thoái hóa pin là hiển nhiên, có thể đo lường và rất đáng kể, nhưng ngay cả khi giảm phạm vi hoạt động, xe điện vẫn có thể vận hành ổn định và ít ghi nhận những hư hỏng lớn.