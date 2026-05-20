Zeekr 009 đời mới trình làng, giá từ 64.700 USD

Mẫu MPV hạng sang từ Zeekr vừa được nâng cấp tại quê nhà, đây cũng là cái tên có thể sớm được mang về Việt Nam trong thời gian tới.

Zeekr 009 2026 mang đến bước nhảy vọt về nền tảng phần cứng khi chuyển đổi sang kiến trúc điện áp cao 900V toàn phần (full-stack) trên các phiên bản cao cấp. Mẫu ôtô này hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc xe đa dụng hạng sang, nơi vốn đang là sân chơi cạnh tranh khốc liệt giữa các đại diện tên tuổi.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.217 x 2.024 x 1.812 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 3.205 mm.

Diện mạo tổng thể của Zeekr 009 2026 vẫn giữ trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế hình khối bề thế, uy nghiêm đặc trưng. Điểm nhấn phía trước là lưới tản nhiệt thác nước mạ chrome cỡ lớn kết hợp cùng cụm đèn pha tương tác thông minh.

Hãng đã tinh chỉnh nhẹ phần ốp đèn sương mù để mang lại cái nhìn sắc sảo hơn. Đáng chú ý, thân xe được bổ sung thêm 6 cụm đèn định vị phụ màu xanh đặt gần đèn ban ngày, gương chiếu hậu và đèn hậu để báo hiệu cho phương tiện xung quanh khi xe đang kích hoạt chế độ hỗ trợ lái tự động.

Nội thất bên trong được làm mới hoàn toàn nhằm nâng tầm trải nghiệm xa xỉ. Xe sở hữu vô-lăng thiết kế mới và núm xoay điều khiển bằng tinh thể pha lê cao cấp tại bệ trung tâm. Toàn bộ các vị trí ngồi đều tích hợp chỉnh điện đa hướng, thông gió và sưởi ấm.

Zeekr 009 thế hệ mới ra mắt với 3 phiên bản. Ảnh: Zeekr.

Hàng ghế thứ hai là tâm điểm với cặp ghế "không trọng lực" hỗ trợ massage và nhào nặn 22 điểm sâu. Riêng cấu hình 7 chỗ được trang bị hàng ghế hai có khả năng xoay đảo chiều độc đáo để tạo không gian đối diện kiểu phòng khách, kết hợp cùng màn hình OLED treo trần 17 inch và hệ thống âm thanh Naim đỉnh cao.

Tại thị trường nội địa, Zeekr 009 2026 được phân phối với ba tùy chọn cấu hình gồm motor đơn, motor đôi 6 chỗ và 7 chỗ ngồi.

Phiên bản động cơ đơn sản sinh công suất 422 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Xe đi cùng bộ pin 108 kWh, cho phạm vi hoạt động 740 km/lần sạc. Tùy chọn 2 motor điện cho tổng công suất lên tới 925 mã lực và mô-men xoắn cực đại 913 Nm. Khối động cơ này kết hợp cùng pin 115 kWh, mang lại phạm vi di chuyển 720 km.

Dù từng chạm mốc bán ra đầy ấn tượng với 4.201 xe vào 11/2024, doanh số của Zeekr 009 tại Trung Quốc có phần chững lại khi duy trì quanh mức 1.000 chiếc mỗi tháng vào năm ngoái và giảm xuống dưới mốc dưới 800 chiếc được bán ra trong những tháng đầu năm nay.

Đợt nâng cấp toàn diện lần này được kỳ vọng sẽ giúp Zeekr lấy lại vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe đa dụng cao cấp. Xe được bán với giá dao động 439.800-469.800 NDT cho 3 phiên bản, tương đương 64.700- 69.100 USD .