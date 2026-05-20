Stellantis sắp ra mắt xe điện giá rẻ cho châu Âu, giá dưới 20.000 USD

Trong bối cảnh thị trường xe cỡ nhỏ giá rẻ tại châu Âu ngày càng thu hẹp, Stellantis đang lên kế hoạch tung ra một dòng xe điện hoàn toàn mới với giá chỉ khoảng 15.000 Euro ( 17.400 USD ), nhằm thúc đẩy nhu cầu EV phổ thông và hồi sinh ngành công nghiệp ôtô châu Âu.

Xe điện giá rẻ của Stellantis sẽ có giá dưới 20.000 USD

Mẫu xe điện mới mang tên "E-Car" sẽ được sản xuất từ năm 2028 tại nhà máy Pomigliano d'Arco ở Italy, nơi đang lắp ráp nhiều mẫu xe của Fiat, Opel và Citroën. Stellantis cho biết mẫu xe này có tiềm năng đạt sản lượng lớn, qua đó giúp cải thiện công suất sản xuất đang bị bỏ trống tại các nhà máy của hãng ở châu Âu.

Một nguồn tin thân cận cho biết E-Car sẽ có giá bán khoảng 15.000 Euro, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu EV hiện nay trên thị trường. Trong những năm gần đây, các hãng xe dần rút khỏi phân khúc xe giá rẻ do chi phí điện hóa và các quy định an toàn ngày càng cao, đồng thời ưu tiên các mẫu xe cỡ trung và SUV có biên lợi nhuận tốt hơn.

Để kiểm soát chi phí và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, Stellantis dự định tận dụng các mối quan hệ hợp tác với đối tác bên ngoài. Hãng cũng nhấn mạnh dự án E-Car sẽ góp phần duy trì việc làm trong lĩnh vực sản xuất tại địa phương.

CEO Antonio Filosa cho biết Stellantis muốn khai thác nhu cầu đối với "những mẫu xe nhỏ gọn, thời trang" được sản xuất tại châu Âu dành riêng cho thị trường châu Âu. Nền tảng E-Car sẽ được sử dụng cho nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu khác nhau trong tập đoàn.

Xe điện giá rẻ sẽ "cứu" ngành công nghiệp ôtô châu Âu?

Stellantis từ lâu đã cho rằng châu Âu cần một thế hệ xe đô thị nhỏ gọn, tối giản và tối ưu chi phí tương tự dòng Kei car của Nhật Bản. Đây là loại xe đô thị cỡ nhỏ vốn bị giới hạn về kích thước và dung tích động cơ, đổi lại được hưởng ưu đãi về thuế và bảo hiểm, qua đó chiếm thị phần đáng kể tại quốc gia châu Á trên.

Theo Stellantis, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã nhìn nhận phân khúc E-Car mới là cơ hội để thúc đẩy thiết kế, sản xuất và việc làm trong ngành công nghiệp ôtô châu Âu, đồng thời hỗ trợ quá trình phổ cập xe điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Tập đoàn cảnh báo rằng nếu thiếu các mẫu EV giá rẻ, mục tiêu chuyển đổi sang giao thông không phát thải của Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ chững lại, đặc biệt với nhóm khách hàng thu nhập thấp.

Stellantis tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Ngoài dự án E-Car, Stellantis cũng đang mở rộng hợp tác với Leapmotor nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại châu Âu. Đầu tháng này, hai bên đã công bố kế hoạch sản xuất chung 2 mẫu xe tại Tây Ban Nha. Stellantis cũng cho biết hợp tác sản xuất với Dongfeng có thể được mở rộng ra ngoài thị trường Trung Quốc.

Nhà máy Pomigliano hiện sản xuất mẫu Fiat Panda, dòng xe được xác nhận sẽ tiếp tục tồn tại ít nhất đến năm 2030. Các công đoàn tại Italy đã hoan nghênh kế hoạch mới của Stellantis và cho rằng việc bổ sung dây chuyền E-Car có thể giúp nhà máy đạt trạng thái toàn dụng lao động trong tương lai.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn đối với dạng phương tiện này là các quy định an toàn bắt buộc áp dụng đồng loạt cho mọi dòng xe, từ hatchback cỡ nhỏ đến SUV cỡ lớn. Các tính năng như cảm biến phát hiện tài xế buồn ngủ hay nút gọi khẩn cấp SOS làm tăng đáng kể chi phí sản xuất, đặc biệt với những mẫu xe chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại ngắn trong đô thị.