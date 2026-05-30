Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 1,279 tỷ

Sau khoảng một tuần giới thiệu, Peugeot đã chính thức công bố giá bán của SUV 3008 và 5008 thế hệ mới.

Thaco vừa chính thức công bố giá bán của 2 mẫu SUV 3008 và 5008 thế hệ mới. Peugeot 3008 được bán với giá 1,279 - 1,429 tỷ, trong khi mẫu SUV 7 chỗ 5008 thế hệ mới có giá 1,379 - 1,529 tỷ đồng cho 2 phiên bản.

Giá bán của Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới. Ảnh: Phong Vân.

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy cả 2 mẫu xe đều được thay đổi thiết kế rõ rệt so với bản tiền nhiệm, kết hợp giữa dáng hộp của SUV với đường nét Coupe giúp tổng thể thời trang hơn. Lưới tản nhiệt, cặp đèn chiếu sáng chính và cản trước đều được thay đổi gần như hoàn toàn thiết kế, nổi bật với logo khiên sư tử kiểu mới đặt ở trung tâm.

Khoang lái của Peugeot 3008 và 5008 cũng có nhiều thay đổi về kiểu dáng. Vô lăng D-cut thế hệ mới với cần chuyển số điện tử, phía sau là màn hình cong 21 inch. Điểm đặc biệt là cả 2 mẫu xe đều được trang bị yên ngựa hình chữ L, kết hợp hệ thống phím cảm ứng i-Toggles có khả năng cá nhân hóa tùy sở thích chủ xe.

Peugeot 3008 và 5008 đi cùng khối động cơ 1.6L Turbo được nâng cấp, cho công suất 180 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. So với bản tiền nhiệm, sức mạnh của 2 mẫu xe đã tăng lên khoảng 15 mã lực về thông số.

Nội thất mới trên Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Với giá bán mới, cả 3008 và 5008 tiếp tục định vị mình ở nhóm "cận sang", nhỉnh hơn một số đại diện cùng phân khúc. Đây sẽ là 2 lựa chọn đặc biệt cho người ưu tiên thiết kế và sự khác lạ. Còn nếu xét về chi phí hay không gian, có lẽ Peugeot 3008 và 5008 sẽ kén khách hơn các đối thủ cùng tầm giá.