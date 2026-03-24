Subaru 'nhá hàng' SUV điện mới mạnh 420 mã lực

Nhiều khả năng mẫu SUV điện mới của Subaru sẽ là bản sao của Toyota Highlander EV với cấu hình 3 hàng ghế, mạnh 420 mã lực.

Theo InsideEVs, Subaru vừa thông báo sẽ sớm trình làng một SUV thuần điện tại triển lãm New York International Auto Show vào tuần tới.

Hãng xe Nhật Bản "nhá hàng" mẫu SUV điện này thông qua một hình ảnh đăng tải trực tuyến, đồng thời xác nhận xe sẽ có công suất đầu ra 420 mã lực. Mẫu SUV điện mới của Subaru sử dụng hệ dẫn động 4 bánh và trang bị sẵn thanh ray lắp giá nóc.

Hình ảnh và thông tin hiện tại vẫn còn khá hạn chế để nhận định thêm bất kỳ chi tiết nào về mẫu SUV điện mới. Tuy nhiên khi trao đổi với Automotive News tháng trước, COO Jeff Walters của Subaru tiết lộ hãng dự định ra mắt một SUV điện 3 hàng ghế vào cuối năm nay.

Nếu Uncharted được mô tả giống với Crosstrek điện và Trailseeker là một chiếc Outback chạy điện, thì mẫu xe mới có thể sẽ được nhắc đến như Subaru Ascent thuần điện.

Dù vậy, tất cả thông tin hiện tại đều chưa thật sự rõ ràng. Chuyên trang InsideEVs vẫn để ngỏ khả năng đây là một mẫu xe điện bí ẩn khác mà Subaru đang phát triển, chưa công bố với công chúng.

Có thực tế rằng từng mẫu xe điện của Toyota hiện tại đều có một phiên bản "song sinh" đeo logo Subaru. Các trường hợp trước đó gồm Toyota bZ và Subaru Solterra, Toyota bZ Woodland và Subaru Trailseeker, hay gần đây có Toyota C-HR và Subaru Uncharted.

Hồi đầu năm, Toyota ra mắt Highlander EV 3 hàng ghế nhưng chưa có phiên bản song sinh cho thương hiệu Subaru.

Toyota Highlander là SUV điện 3 hàng ghế vừa ra mắt. Ảnh: Toyota.

Dòng sản phẩm điện hóa của Subaru đã được mở rộng và nâng cấp đáng kể trong năm nay.

Subaru Solterra nhận bản nâng cấp giữa vòng đời, cho phạm vi hoạt động tốt hơn và cải thiện tốc độ sạc. Hai mẫu xe nhỏ gọn Uncharted và Trailseeker cũng đã được ra mắt.

Như vậy, Subaru đang chuẩn bị bổ sung mẫu xe điện thứ 4 vào danh mục sản phẩm trong thời gian tương đối ngắn.