Cận cảnh xe tay ga Yamaha GEAR 125 bản Cao Cấp giá hơn 34 triệu đồng

  • Thứ bảy, 11/4/2026 15:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

So với bản Tiêu Chuẩn, Yamaha GEAR 125 Cao Cấp đắt hơn khoảng 4 triệu, vậy nó khác biệt thế nào?

Yamaha, Yamaha GEAR anh 1

Yamaha GEAR 125 được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc và 2 phiên bản. Trên ảnh là bản Cao Cấp DX có giá 34,364 triệu đồng.

Yamaha, Yamaha GEAR anh 2

Kích thước của phiên bản này không có gì khác với mẫu xe Tiêu Chuẩn, số đo dài x rộng x cao lần lượt là 1.850 x 685 x 1.075 mm, khoảng sáng gầm 135 mm.
Yamaha, Yamaha GEAR anh 3

Nhìn cận vào đầu xe, có thể thấy đây là một kiểu thiết kế độc đáo nhưng không quá nịnh mắt. Cặp đèn xi nhan Halogen đặt bên dưới mặt nạ yếm có kích thước khá lớn, thậm chí độ rộng còn nhiều hơn cặp đèn pha/cos bên trên.

Yamaha, Yamaha GEAR anh 4

Điểm khác biệt lớn nhất dễ nhận ra giữa bản Tiêu Chuẩn và Cao Cấp nằm ở phần tay lái. Bản Cao Cấp đi cùng hệ thống SCCU kết nối xe với ứng dụng Y-On, hỗ trợ theo dõi toàn bộ thông tin xe.
Yamaha, Yamaha GEAR anh 5Yamaha, Yamaha GEAR anh 6

Thay vì đồng hồ thường, bản Cao Cấp được trang bị màn LCD hiển thị thông tin xe, smart key ở bên dưới. Tay lái phải của bản Cao Cấp có thêm nút chỉnh chế độ đèn cảnh báo Hazard và Idling Stop (ngắt động cơ tạm thời).

Yamaha, Yamaha GEAR anh 7

Cốp xe ở bản Cao Cấp vẫn có dung tích 17,4 lít, chứa vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu.

Yamaha, Yamaha GEAR anh 8

Đèn hậu đặt ở đuôi với sự kết hợp của hệ thống đèn định vị, đèn xi nhan.

Yamaha, Yamaha GEAR anh 9

Xe sở hữu bộ mâm 12 inch. Ở bản Cao Cấp DX, Yamaha GEAR 125 được trang bị hệ thống phanh UBS, với cơ chế hoạt động tương tự phanh CBS trên xe tay ga Honda. Đáng tiếc, xe vẫn chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Yamaha, Yamaha GEAR anh 10

Yamaha GEAR 125 được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, một xy lanh, cho công suất tối đa 6,2 kW, mô men xoắn cực đại 10,6 Nm. Với hệ thống Blue Core Hybrid, xe có thêm một hệ thống khởi động bằng điện và mô tơ điện hỗ trợ lực cho động cơ xăng khi cần, giúp mức tiêu thụ nhiên liệu đạt mốc 1,7 lít/100 km.
Yamaha, Yamaha GEAR anh 11

Phiên bản Cao Cấp DX được bán với giá 34,364 triệu, nhỉnh hơn khoảng 4 triệu so với mẫu xe Tiêu Chuẩn.

Yamaha, Yamaha GEAR anh 12

Có thể thấy, đây là mức giá khá thấp nếu đặt cùng bàn cân với các mẫu tay ga 125 thể thao khác (Honda AirBlade, Vario). Tuy nhiên, GEAR 125 sẽ chủ yếu cạnh tranh với đối thủ cùng tầm giá - Honda Vision bởi Yamaha chủ động định vị mẫu xe ở phân khúc phổ thông.

Đan Thanh

Yamaha Yamaha GEAR Honda xe tay ga Honda Vision Vario

