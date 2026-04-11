McLaren tiếp tục trung thành với động cơ đốt trong

Hãng siêu xe McLaren chuẩn bị hé lộ định hướng sản phẩm mới trong năm nay, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với động cơ đốt trong ít nhất đến năm 2030.

Sau gần 1 năm kể từ thương vụ sáp nhập gây chấn động với Forseven, McLaren dự kiến sẽ chính thức hé lộ tương lai sản phẩm của mình vào mùa hè năm nay, bắt đầu bằng một mẫu concept mang tính định hướng. Theo đó, toàn bộ các mẫu xe mới dự kiến ra mắt đến năm 2030 sẽ vẫn sử dụng động cơ đốt trong.

McLaren sẽ ra mắt thêm nhiều siêu xe mới

Thương vụ này được thực hiện khi CYVN Holdings, quỹ đầu tư nhà nước có trụ sở tại Abu Dhabi, chi khoảng 1,5 tỷ bảng Anh để thâu tóm McLaren, đồng thời hợp nhất hãng với Forseven, một công ty khởi nghiệp vốn âm thầm phát triển dòng xe mới trong thời gian qua.

McLaren có thể ra mắt một mẫu concept hoàn toàn mới ngay trong năm 2026, vốn sẽ định hình lại ngôn ngữ thiết kế và đường lối phát triển của thương hiệu trong tương lai.

Sau sáp nhập, CEO của Forseven, Nick Collins, được bổ nhiệm dẫn dắt toàn bộ hoạt động của công ty hợp nhất. Ông cho biết kế hoạch ban đầu là công bố chiến lược sản phẩm trước cuối năm 2025, tuy nhiên đã bị trì hoãn vì "lý do chiến lược".

Ông Collins khẳng định từ mùa hè này, McLaren sẽ "bắt đầu từng bước công bố" định hướng mới ra công chúng. Đáng chú ý, ông tiết lộ các mô hình kích thước thật của toàn bộ xe dự kiến ra mắt trước năm 2030 đã được trình diễn cho hệ thống đại lý, cho thấy danh mục sản phẩm trong tương lai sẽ rất đa dạng.

McLaren "chưa sẵn sàng" cho xe điện

Một số nguồn tin cho biết, thay vì một mẫu xe thương mại hoàn chỉnh, McLaren nhiều khả năng sẽ trình làng một concept nhằm phác họa ngôn ngữ thiết kế và định vị sản phẩm mới. Sự kiện này cũng có thể gắn liền với thời điểm bắt đầu bàn giao hypercar W1.

Mặc dù đã hợp nhất với start-up xe điện Forseven, thương hiệu này cho biết vẫn sẽ tiếp tục trung thành với động cơ đốt trong. CEO của thương hiệu cho biết thị trường hiện tại chưa sẵn sàng cho xe điện.

Một điểm đáng chú ý khác là chiến lược điện hóa của thương hiệu. Ông Collins cho biết hãng sẽ chỉ ra mắt xe điện "khi khách hàng thực sự mong muốn", đồng thời nhận định thị trường hiện tại "chưa sẵn sàng". Điều này đồng nghĩa toàn bộ các mẫu xe trong kế hoạch đến 2030 vẫn sẽ sử dụng động cơ đốt trong, dù công ty vẫn duy trì "sự linh hoạt" để điều chỉnh theo biến động thị trường.

Với nguồn vốn lớn từ CYVN và nền tảng công nghệ từ Forseven, McLaren đang đứng trước cơ hội tái định vị, mở rộng danh mục sản phẩm vượt ra ngoài những mẫu siêu xe 2 chỗ ngồi với động cơ đặt giữa, vốn là bản sắc của hãng trong nhiều năm qua.