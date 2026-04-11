Ferrari 'gõ cửa' NASA cùng phát triển siêu xe điện

Hãng siêu xe Italy liên hệ NASA để đảm bảo siêu xe điện Ferrari Luce không sở hữu gia tốc quá cao ở mức gây khó chịu cho người sử dụng.

Theo Motor1, Ferrari đang chuẩn bị trình làng siêu xe điện đầu tiên của mình và cần sự hỗ trợ tối đa để đi đúng hướng, bao gồm cả NASA. Hãng siêu xe Italy đã hợp tác với LoveFrom - đội ngũ sáng tạo được thành lập bởi Sir Jony Ive, người từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc thiết kế của Apple - để phát triển khoang cabin xe.

Thậm chí, Ferrari đã phải liên hệ với NASA để đảm bảo gia tốc của siêu xe điện Luce sẽ không gây ra những khó chịu với người ngồi bên trong.

Trong một cuộc phỏng vấn với Autocar India, CEO Benedetto Vigna của Ferrari cho biết xe điện có thể tăng tốc mạnh mẽ tới mức đôi khi gây ra những nhiễu loạn trong não bộ con người. Do đó, nhà sản xuất siêu xe Italy đã tìm đến các chuyên gia, thực hiện vài nghiên cứu y khoa bên cạnh hợp tác với NASA.

Lãnh đạo Ferrari tiết lộ hãng muốn tìm hiểu xem ở mức độ gia tốc nào, chiếc siêu xe điện mới bắt đầu gây ra sự khó chịu cho người dùng.

“Gia tốc quá lớn không hẳn là ưu điểm. Việc ứng dụng gia tốc quá lớn cho xe điện sẽ chỉ khiến người ngồi trong phải tự hỏi, khi nào điều này sẽ dừng lại”, ông Benedetto Vigna chia sẻ.

Siêu xe điện Ferrari trong một thử nghiệm thực tế. Ảnh: Carscoops.

Chuyên trang Motor1 cho rằng dù Ferrari có tìm kiếm sự tham vấn từ NASA hay các chuyên gia y tế, siêu xe điện Ferrari Luce cũng sẽ rất nhanh nhờ sở hữu gia tốc lớn.

Trong quá trình chuẩn bị ra mắt siêu xe điện Luce, Ferrari đã tiết lộ vài thông tin sơ bộ về thông số kỹ thuật. Hồi tháng 10/2025, Ferrari tuyên bố chiếc xe điện đầu tiên sẽ đạt công suất hơn 986 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa khoảng 309 km/h.

Ferrari trang bị cho Luce hệ truyền động gồm 4 motor điện và gói pin dung lượng 122 kWh. Siêu xe điện này đi kèm hệ thống đánh lái bánh sau độc lập, cùng với hệ thống treo chủ động vay mượn từ Purosangue và F80.

Chuyên trang Motor1 nhận định Ferrari dường như không ngại khả năng chiếc siêu xe điện trở nên quá mạnh mẽ, thay vào đó kỳ vọng mang lại trải nghiệm lái lôi cuốn cho khách hàng, vượt xa khỏi sức mạnh thuần tùy.

Việc “gõ cửa” NASA nhờ trợ giúp do vậy trở thành một câu hỏi, liệu động thái này sẽ giúp ích, hay trở thành rào cản dành cho siêu xe điện Ferrari tại thời điểm chính thức trình làng.