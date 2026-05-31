Công ty ôtô lớn nhất sàn chứng khoán rao bán xe tồn kho, giá chỉ từ 66 triệu

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) - doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam - vừa thông báo bán đấu giá nguyên lô 141 xe tải nhẹ Changan tồn kho với giá khởi điểm 9,336 tỷ đồng , tương đương bình quân hơn 66 triệu đồng mỗi xe.

Theo thông báo, toàn bộ số xe đều là xe thành phẩm đã được cấp phiếu chứng nhận xuất xưởng, thuộc diện hàng tồn kho lâu năm của doanh nghiệp. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 9/6 tại Nhà máy ôtô VEAM ở Thanh Hóa.

Lô tài sản gồm 141 xe tải nhẹ Changan, trong đó có 58 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 được sản xuất trong giai đoạn 2015-2018 và 83 xe sản xuất năm 2019 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hồ sơ pháp lý đi kèm gồm giấy chứng nhận xuất xưởng, giấy chứng nhận an toàn môi trường và hóa đơn VAT.

VEAM cho biết phương án bán đấu giá được thực hiện theo hình thức bán nguyên trạng, bán trọn lô thay vì chia nhỏ từng xe. Doanh nghiệp đánh giá đây là giải pháp giúp chuyển hóa tài sản tồn kho thành nguồn lực tài chính, giảm áp lực quản lý tài sản và hỗ trợ quá trình sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đại diện VEAM, nhóm khách hàng mục tiêu của đợt đấu giá chủ yếu là các đại lý và doanh nghiệp kinh doanh ôtô có kinh nghiệm xử lý xe lưu kho dài ngày. Do thời gian tồn kho kéo dài, tình trạng kỹ thuật giữa các xe không hoàn toàn đồng nhất và người mua sẽ tự chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa sau khi tiếp nhận.

VEAM hiện là doanh nghiệp ôtô có quy mô vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp chủ yếu kiếm tiền thông qua các khoản đầu tư vào các công ty liên kết thay vì kinh doanh xe tải hay các loại máy động lực, máy nông nghiệp... Hiện VEAM có cổ phần tại 3 liên doanh sản xuất lớn là Honda, Toyota và Ford tại Việt Nam.

Riêng năm 2025, hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mang lại doanh thu 4.466 tỷ đồng và lãi gộp 686 tỷ đồng . Trong khi việc đầu tư vào công ty liên kết mang về khoản lợi nhuận 6.630 tỷ đồng . Nhờ đó, VEAM lãi ròng 7.219 tỷ đồng .

Cũng trong năm ngoái, VEAM tổ chức 3 đợt bán đấu giá ôtô tồn kho với 1.634 xe đấu giá thành công. Theo doanh nghiệp, việc thanh lý các lô xe tồn kho lâu năm nhằm mục đích thu hồi vốn, giảm thiểu chi phí lưu kho và hạn chế rủi ro giảm giá, thất thoát vốn nhà nước.

Tại thời điểm 31/3 năm nay, tổng tài sản của VEAM đạt gần 30.000 tỷ đồng . Hơn 1.391 tỷ đồng là giá trị hàng tồn kho, trong đó hơn 600 tỷ đồng nằm ở các sản phẩm tồn.