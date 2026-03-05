TP.HCM lập nhóm chat giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản

Thông qua nhóm chat này, các doanh nghiệp và chủ đầu tư bất động sản được hướng dẫn cung cấp thông tin để nhận tài khoản truy cập hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo chiều 5/3. Ảnh: Thảo Liên.

Thông tin này được ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 5/3.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, cơ quan này đã lập một nhóm chat trên ứng dụng Zalo là “Nhà đầu tư bất động sản HCMC”, đồng thời ban hành hai thông báo liên quan để phục vụ việc cập nhật và công khai thông tin dự án trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng quản lý.

Đến nay, Sở Xây dựng thành phố đã tạo lập và bàn giao hơn 600 tài khoản cho các cơ quan, chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để cập nhật dữ liệu, mở rộng cấp tài khoản và hướng dẫn các đơn vị báo cáo thông tin trực tuyến thay cho văn bản giấy, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Liên quan đến việc cấp mã định danh sản phẩm bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/3, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư dự án để cấp mã định danh sản phẩm bất động sản cùng thời điểm ban hành văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Mã định danh này sẽ được Sở Xây dựng thành phố đăng tải trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản và có nhu cầu; đồng thời sẽ được Bộ Xây dựng cấp quyền khai thác cho tổ chức, cá nhân theo quy định khi có nhu cầu.

Về cấp mã định danh thửa đất, ngành nông nghiệp và môi trường đã cơ bản tạo lập được mã định dạng và đang thực hiện các bước để chia sẻ dữ liệu, thông tin mã định danh thửa đất cho các cơ quan có thể sử dụng ngay.