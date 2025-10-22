Điều chưa từng xảy ra với giá bạc vừa xảy ra

Giá bạc vừa đánh mất mốc 50 USD/ounce do chịu áp lực giảm mạnh từ thị trường. Tuy nhiên nếu so với đầu năm, sản phẩm này vẫn tăng giá tới 74%, cao hơn mức tăng của vàng.

Giá bạc trong nước chịu ảnh hưởng của giá bạc thế giới, ghi nhận mức giảm gần nửa triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay (22/10). Ảnh: Việt Linh.

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến cú lao dốc mạnh của cả mặt hàng vàng và bạc. Trong đó, giá bạc chịu áp lực giảm mạnh, hiện mất 4 USD /ounce (-7,2%) xuống còn 48,75 USD /ounce, đánh dấu mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011, đồng thời là mức giảm mạnh nhất mặt hàng này ghi nhận trong một phiên. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc thế giới vẫn ghi nhận mức tăng 67%.

Bạc miếng trong nước lao dốc

Ảnh hưởng từ giá thế giới, giá bạc trong nước sáng nay cũng lao dốc, Tập đoàn Phú Quý sáng nay niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,879 - 1,937 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm lần lượt 420.000 đồng chiều mua và 430.000 đồng chiều bán so với giá chốt phiên liền trước. Giá bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg cũng giảm 112.000 đồng ở chiều mua xuống 50,1 triệu đồng/lượng, và giảm 115.000 đồng ở chiều bán còn 51,65 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh trong phiên hôm nay, tính từ đầu năm đến nay, bạc miếng Phú Quý vẫn ghi nhận mức tăng 822.000 đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 74%.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Tập đoàn Phú Quý cho biết đà giảm sâu của giá bạc trong nước chủ yếu bắt nguồn từ biến động mạnh trên thị trường thế giới. Hiện nguồn cung bạc tại Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, nên bất kỳ biến động nào của giá bạc quốc tế đều tác động trực tiếp và gần như tức thời đến thị trường nội địa.

Vị này cho biết thêm trong bối cảnh giá bạc thế giới vừa ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng bị ảnh hưởng.

“Nguồn cung trong nước không chủ động được, trong khi giá thế giới lại giảm nhanh khiến nhiều đơn vị kinh doanh phải điều chỉnh giá để cân đối rủi ro. Dù vậy, doanh nghiệp này đánh giá nhu cầu mua bạc vật chất vẫn duy trì ổn định do nhà đầu tư coi đây là kênh tích trữ dài hạn”, đại diện Phú Quý nói.

Ngoài Phú Quý, các doanh nghiệp kinh doanh bạc khác cũng giảm mạnh giá bạc vài trăm nghìn đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sacombank SBJ hiện niêm yết giá bạc miếng Kim-Phúc-Lộc ở mức 1,914 triệu đồng/lượng (mua) và 1,962 triệu đồng/lượng (bán); sản phẩm bạc Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng của Ancarat hiện niêm yết quanh vùng 1,937 - 1,878 triệu/lượng.

Các doanh nghiệp đánh giá nhu cầu mua bạc vật chất vẫn duy trì ổn định do nhà đầu tư coi đây là kênh tích trữ dài hạn. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài bạc, thị trường thế giới còn chứng kiến cú sụt mạnh tới hơn 280 USD /ounce (-5,39%) đối với vàng, từ mức đỉnh lịch sử gần 4.400 USD /ounce xuống thẳng vùng 4.100 USD /ounce. Đây là mức giảm sâu nhất trong một ngày kể từ tháng 6/2013 đối với kim loại quý này, theo dữ liệu của FactSet.

Chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, vàng miếng trong nước hiện giao dịch ở mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 5 triệu đồng ở chiều mua và giảm 4 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên 21/10. Dù vậy, nếu tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC vẫn ghi nhận mức tăng gần 64 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 75%.

Với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này hiện giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 152,5 - 155,5 triệu/lượng. Tính trong gần 11 tháng qua, giá vàng nhẫn tại đây đã tăng khoảng 72 triệu đồng/lượng (+86%).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, giá bạc ghi nhận mức tăng trưởng ngang bằng với vàng miếng, nhưng vẫn thua sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn.

Định giá bạc vẫn thấp

Đánh giá về phiên giảm mạnh của bạc và vàng vừa xảy ra, chuyên gia Gary Wagner của Kitco News cho biết đợt điều chỉnh này không nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư lâu năm. Sau chuỗi tăng kéo dài, thị trường kim loại quý đã quá “nóng” và việc điều chỉnh mạnh là điều tất yếu.

Chuyên gia nhận định khi vàng đang trong quá trình điều chỉnh kỹ thuật, sự chú ý của nhà đầu tư có thể chuyển hướng sang bạc, kim loại đang bị định giá thấp và có triển vọng tăng giá tốt hơn nhờ các yếu tố cung cầu.

Nguồn cung bạc toàn cầu hiện bị thắt chặt, khi sản lượng khai thác không theo kịp nhu cầu gia tăng mạnh, đặc biệt tại các thị trường lớn như Ấn Độ và London (Anh), nơi mức chênh lệch giá vật chất đã tăng cao kỷ lục.

Nhìn chung, đợt điều chỉnh của vàng được xem là bước củng cố cần thiết sau chuỗi tăng phi mã, trong khi bạc - với đà tăng ổn định và bối cảnh nguồn cung khan hiếm - được chuyên gia Gary Wagner đánh giá là đang nổi lên như điểm sáng mới trong nhóm kim loại quý.