Giá bạc tăng

Xếp hàng không phải để mua vàng, lần đầu tiên thị trường ghi nhận cảnh hàng dài người xếp hàng chờ đợi để mua bạc. Đáng chú ý, sản phẩm này đang cháy hàng ở một số thương hiệu.

Tái diễn cảnh người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua bạc. Ảnh: Việt Linh.

Ngồi giữa hàng dài người chờ mua bạc tại địa chỉ 329 Cầu Giấy, chị Hoàng Kim Thanh (30 tuổi, trú tại Hà Nội) khá bất ngờ khi được thông báo sản phẩm bạc hiện đã “cháy hàng”.

“Tôi muốn mua vài lượng để tích trữ vì giá vàng cao quá. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, tôi thấy rất đông người xếp hàng. Nhân viên cho biết bạc đã hết, dù chỉ mua 1 lượng cũng phải chờ đến đầu năm sau mới có”, chị Thanh chia sẻ nhanh tình hình trong sự ngạc nhiên.

Chị Thanh không phải là người duy nhất bất ngờ với tình huống xảy ra. Nhiều khách hàng tới cửa hàng Phú Quý mua bạc hôm nay cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi sản phẩm này đã "cháy hàng", bởi từ trước đến nay họ vẫn tưởng mua bạc là dễ dàng và nguồn cung lúc nào cũng dồi dào.

Khách hàng tới Phú Quý mua bạc hôm nay bày tỏ sự ngạc nhiên khi sản phẩm này đã hết. Ảnh: Thủy Tiên.

Xác nhận với Tri thức - Znews, đại diện Phú Quý cho biết có tình trạng doanh nghiệp phải hẹn khách hàng nhận bạc vào đầu năm sau do nhu cầu tăng đột biến.

“Hiện tại công tác sản xuất của doanh nghiệp không kịp đáp ứng vì vậy lịch hẹn bị kéo dài theo lịch sản xuất. Nhưng thông thường sản phẩm đều sẽ được bàn giao sớm hơn thời hạn dự kiến ban đầu. Không có chuyện thiếu nguồn cung hay thiếu nguyên liệu”, vị này nhấn mạnh.

Phía Phú Quý cho biết kể từ khi tung ra sản phẩm bạc tích trữ (dưới hình thức thỏi theo cân, hoặc dập miếng theo lượng), doanh nghiệp đã ghi nhận tín hiệu thị trường rất tích cực. Lượng khách tìm mua với mục đích đầu tư đã tăng vọt kể từ dịp Vía Thần Tài đến nay.

Hiện giá bạc miếng Phú Quý đang được giao dịch quanh mốc 1,93 triệu đồng/lượng (bán), tăng mạnh so với khoảng 1,12 triệu đồng/lượng hồi đầu năm. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 9 tháng, giá bạc miếng tại doanh nghiệp này đã tăng hơn 800.000 đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 72%, cao hơn cả mức tăng giá của vàng nhẫn và vàng miếng.

Phú Quý hiện cũng là một trong những đơn vị đi đầu thị trường về cung cấp sản phẩm bạc tích trữ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng đang cung cấp sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi là Sacombank-SBJ, Ancarat hay Kim Dung… hiện nhóm thương hiệu này đều niêm yết giá bạc trên mức 1,92 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của bạc trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ diễn biến thế giới. Trên biểu đồ giá quốc tế, bạc cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Giá bạc giao ngay đã nhảy vọt lên 48,65 USD /ounce, mức cao nhất trong 14 năm qua, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên gần 60%, chính thức vượt tốc độ tăng của vàng giao ngay.

Đà bứt phá này nối tiếp chuỗi 2 năm tăng giá âm thầm nhưng ngoạn mục của bạc. Đầu tháng 10/2023, giá bạc quốc tế chỉ quanh 21 USD /ounce, và sau gần hai năm, mặt hàng này đã tăng hơn gấp đôi, vượt xa nhiều kênh đầu tư khác.

Hiện Ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS đã nâng dự báo giá bạc sẽ đạt 44 USD /ounce vào cuối năm nay và trung bình 47 USD vào năm 2026, nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ gồm căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách Mỹ và kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Sự hưng phấn còn được tiếp thêm bởi những dự báo táo bạo từ Mike Maloney, chuyên gia đầu tư kim loại quý và tác giả cuốn sách “Hướng dẫn đầu tư vàng và bạc”. Trên trang cá nhân, ông dự báo bạc có thể tăng giá gấp 4 lần so với vàng, thậm chí dự báo bạc sẽ vượt 150 USD /ounce và có thể tiến tới 300- 500 USD /ounce trong tương lai.