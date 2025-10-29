Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề nghị sớm cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu để giảm giá vàng

  • Thứ tư, 29/10/2025 13:56 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đại biểu Quốc hội cảnh báo thị trường vàng biến động phức tạp, tìm ẩn rủi ro ổn định tài chính, tiền tệ, qua đó kiến nghị Chính phủ có những giải pháp hữu hiệu hơn để bình ổn giá.

Thị trường vàng đang diễn biến phức tạp, đại biểu Quốc hội đề xuất sớm cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng để ổn định thị trường. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 29/10, nêu ý kiến thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) nêu thực trạng trên thị trường đang nổi cộm một số vấn đề cần được quan tâm như nạn sản xuất, buôn bán hàng giả và giá vàng biến động khó lường.

Liên quan bất cập trên thị trường vàng, đại biểu Lê Thị Thanh Lam cho biết thị trường vàng tiếp tục diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước duy trì chênh lệch rất lớn so với vàng thế giới, tìm ẩn nguy cơ rủi ro ổn định tài chính, tiền tệ.

Để khắc phục tình trạng này, bà kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế điều hành linh hoạt, hiệu quả; hướng dẫn rõ ràng việc cấp giấy phép kinh doanh, sản xuất, quy định hạn mức và hoạt động xuất nhập khẩu vàng.

Đồng thời, đề xuất Chính phủ nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, tạo nền móng cho một thị trường vàng minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Cũng đưa ý kiến thảo luận về giá vàng, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá thị trường vàng đang bất định khó lường.

Dù nghị định mới bổ sung của Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng, ông Hòa cho biết thị trường vàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí còn tồn tại nghịch lý vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng.

"Doanh nghiệp được nhập khẩu vàng cũng mới tới bước chuẩn bị thủ tục", ông Hòa nói và cho rằng giá vàng tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến tín dụng, khi nhiều người chọn đầu tư vàng để tránh mất giá đồng tiền thay vì gửi tiết kiệm với lãi suất thấp.

doanh nghiep nhap khau vang anh 1

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị sớm cấp phép cho doanh nghiệp nhập khẩu vàng để ổn định thị trường. Ảnh: Quochoi.vn.

Vì vậy, đại biểu đoàn Đồng Tháp đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có giải pháp hiệu quả hơn để bình ổn giá vàng, đồng thời sớm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đủ năng lực được nhập khẩu vàng, góp phần ổn định thị trường.

Trong phần thảo luận của mình, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) cũng nêu thực trạng sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng diễn ra phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong dư luận.

Trước Quốc hội, bà đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

Cụ thể, bà cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh triệt phá các cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán các loại sản phẩm giả, kém chất lượng, những sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Đại biểu kiến nghị cơ quan chức năng cần bắt buộc tiền kiểm, thử nghiệm độc lập hàng hóa trước khi lưu hành. Người quảng cáo những sản phẩm này phải có cảnh báo rõ ràng, nghiêm cấm giả danh hoặc chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi chưa được thẩm định. Người quảng cáo phải chịu trách nhiệm khi bị phát hiện tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bà Lam cũng đề xuất cơ quan chức năng tăng cường thường xuyên hơn về hậu kiểm nhằm hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Cần Thơ đề xuất Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt và thận trọng chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, thực phẩm và tài chính quốc gia.

Giá vàng tăng trở lại

Với mức tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 29/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã lần lượt hồi phục về 146,9 triệu/lượng và 147,8 triệu/lượng.

7 giờ trước

Sẽ hình thành thị trường giao dịch vàng, tài sản mã hóa năm 2026

Năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý cho các thị trường tài chính, vàng, bất động sản… và triển khai hiệu quả thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

14:24 20/10/2025

Sắp kiểm tra thị trường vàng TP.HCM

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TP.HCM) đề nghị các sở, ngành phối hợp quản lý thị trường vàng, hoạt động mua bán vàng, thanh kiểm tra chặn rủi ro liên quan đến đầu cơ, thổi giá.

19:11 18/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

doanh nghiệp nhập khẩu vàng thị trường vàng đại biểu Quốc hội

