Sẽ hình thành thị trường giao dịch vàng, tài sản mã hóa năm 2026

Năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý cho các thị trường tài chính, vàng, bất động sản… và triển khai hiệu quả thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kinh tế xã hội trước Quốc hội sáng 20/10. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trình bày báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong năm 2026, Chính phủ sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Chính phủ đặt ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400- 5.500 USD ; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm khoảng 1-1,5%...

Hoàn thiện pháp lý cho thị trường giao dịch vàng, tài sản mã hóa

Để đạt được các mục tiêu kể trên, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn quy định. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới.

Đặc biệt, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển đồng bộ các loại thị trường tài chính, chứng khoán, vàng, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản…

Liên quan việc thành lập sàn giao dịch vàng, trước đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam vẫn dựa trên nguyên tắc Nhà nước quản lý. Dự kiến mô hình sẽ là: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia; cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Việc thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ được triển khai với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thí điểm giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 có thêm vàng miếng; giai đoạn 3 có thêm các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng, công cụ phái sinh vàng.

Cũng trong giai đoạn 1, thành viên của sàn là tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch vàng; ngân hàng thanh toán và thành viên giao dịch. Trong giai đoạn 2,3 sẽ mở rộng thành viên của sàn.

Giai đoạn 1 sẽ chưa thực hiện lưu ký và kiểm định vàng tập trung; giai đoạn 2, 3 sẽ nghiên cứu, phối hợp với các bên liên quan để triển khai.

Ngoài hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường vàng, bất động sản, Chính phủ cũng đặt mục tiêu triển khai hiệu quả thí điểm thị trường tài sản mã hóa; thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu...; đẩy mạnh xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương.

Với thị trường tài sản mã hóa, hiện Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 9/9 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thời gian thí điểm trong vòng 5 năm.

Nghị quyết quy định chi tiết về việc triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược

Bên cạnh các nội dung kể trên, Chính phủ cũng đặt ra một loạt nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2026 như đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện quyết liệt các quyết sách của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng, then chốt; tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược. Trong đó, Chính phủ cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM, phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong lĩnh vực đường bộ, Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng.

Triển khai Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất; đảm bảo tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Chu Lai, Phù Cát, Cà Mau, Thổ Chu các cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu và Cảng Hòn Khoai...

Bảo đảm tiến độ các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; đẩy mạnh triển khai hạ tầng 5G, Internet vệ tinh và các trung tâm dữ liệu; phấn đấu khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn... cũng là mục tiêu được Chính phủ đặt ra cho năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh có cơ chế, chính sách đột phá để khai thác hiệu quả không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm với tinh thần “vươn ra” biển lớn, “tiến sâu vào” lòng đất và “bay cao lên” vũ trụ.