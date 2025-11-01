Nhu cầu vàng trên toàn cầu cao kỷ lục

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng trên toàn cầu đã lên đến 1.313 tấn trong quý III năm nay - mức cao nhất từng được ghi nhận.

Nhu cầu vàng trên thế giới liên tục tăng cao bất chấp giá không ngừng phá đỉnh. Ảnh: WSJ.

Theo thống kê của WGC, nhu cầu vàng miếng và vàng xu đã tăng 17% trong quý III, đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng vật chất tăng 134%.

Cụ thể, các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các quỹ ETF vàng vật chất trong quý thứ III liên tiếp khi bổ sung thêm 222 tấn, tương đương 26 tỷ USD dòng vốn ròng toàn cầu.

Tính từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF vàng đã nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 619 tấn ( 64 tỷ USD ). Trong đó, các quỹ niêm yết tại Bắc Mỹ dẫn đầu với 346 tấn, xếp sau là châu Âu với 148 tấn và châu Á đóng góp 118 tấn.

Những con số này đã "bù đắp" cho sự sụt giảm mạnh của nhu cầu vàng phục vụ chế tác trang sức, vốn đã giảm 23% xuống còn 419,2 tấn, do giá vàng cao ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Trong khi đó, lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương cũng tăng 10% lên 219,9 tấn trong quý III, theo Reuters. Tính từ tháng 1 đến tháng 9, các ngân hàng trung ương đã mua tổng cộng 634 tấn vàng - dù con số vẫn thấp hơn mức đỉnh kỷ lục trong 3 năm gần đây nhưng cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022.

Về nguồn cung, WGC cho biết vàng tái chế đã tăng 6% và sản lượng khai thác mỏ nhích thêm 2% trong quý III, đưa tổng nguồn cung vàng theo quý lên mức cao kỷ lục.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng đến 50%, sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.381 USD /ounce vào ngày 20/10.

Các yếu tố như nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, bất ổn về thuế quan của Mỹ và làn sóng mua vào ồ ạt bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), đã thúc đẩy đà tăng vượt trội của kim loại quý.

"Triển vọng đối với vàng vẫn tích cực, khi đồng USD tiếp tục suy yếu, kỳ vọng mức lãi suất thấp hơn và nguy cơ lạm phát đình trệ có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa", bà Louise Street, nhà phân tích thị trường cấp cao tại WGC, nhận định.