Việt Nam được nâng dự báo tăng trưởng GDP

Sau khi tăng trưởng GDP quý III đạt 8,23% - vượt kỳ vọng, các tổ chức quốc tế đã đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong 10 tháng qua. Ảnh: VGP.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 8/11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nhiều tổ chức quốc tế đã tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 thêm 1-1,5%.

Cụ thể, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay lên 7,5% (dự báo cuối tháng 7 là 6,1%); HSBC nâng lên 7,9% (trước đây là 6,6%); Ngân hàng UOB nâng dự báo lên 7,5% (trước đây là 6,9%); và ADB nâng lên 6,7%.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Bộ Tài chính. Nhãn ADB UOB Standard Chartered HSBC Tăng trưởng GDP % 6.7 7.5 7.5 7.9

Theo Bộ trưởng Thắng, sau 10 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng , vượt 11% dự toán và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD (+16%). Xuất siêu đạt gần 19,5 tỷ USD . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người (+21,5%).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính cũng chỉ ra rằng nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô có nhiều sức ép từ bên ngoài. Hoàn thiện thể chế, pháp luật còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Thiên tai, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Nhấn mạnh khối lượng công việc cần hoàn thành vào cuối năm là rất lớn, Bộ trưởng Thắng đề xuất một số nhóm giải pháp, yêu cầu trọng tâm trong đó cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, Bộ Tư pháp cần tiếp tục tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; rà soát, xây dựng Báo cáo tổng thể về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế Nhà nước; khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 11; nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường; nới lỏng rào cản về danh mục hạn chế đầu tư, báo cáo Thủ tướng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trong tháng 12.

Tiếp tục thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, khơi thông nguồn lực đầu tư trong nước và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan, chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ của chính quyền địa phương và phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.