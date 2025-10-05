Tăng trưởng GDP quý III vượt 8%

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, sáng 5/10.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025. Ảnh: VGP.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22% so với cùng kỳ - mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay, nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch Covid-19.

Trong mức tăng trưởng 8,22% của GDP quý III, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,46%, khu vực dịch vụ là 8,54%.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%; bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8%.

Công nghiệp khai khoáng quý III có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng , bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 56% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng , tăng 187%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội phải đối mặt với một số khó khăn như nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép từ bên ngoài; các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian tạo chuyển biến; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc; thiên tai xảy ra liên tục trên phạm vi rộng, dự báo có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Do đó, Bộ Tài chính lưu ý, đề xuất một số nhóm nhiệm vụ như đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô…