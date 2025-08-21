Thu nhập bình quân người Việt Nam sẽ đạt 8.500 USD năm 2030

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 8.500 USD, gần gấp đôi năm 2024.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 21/8, Bộ Tài chính khai mạc Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời công bố nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, Bộ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 USD .

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD . Như vậy, Bộ Tài chính đang đặt mục tiêu nâng gấp đôi GDP bình quân đầu người sau 6 năm.

Ngoài ra tới năm 2030, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng dự kiến khoảng 55%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,5%/năm. Tổng tích lũy tài sản chiếm 35-36% GDP, còn tiêu dùng cuối cùng duy trì tỷ trọng 62-63% GDP.

Về cân đối vĩ mô, bội chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 được kiểm soát ở mức bình quân 5% GDP; tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%; lạm phát bình quân duy trì 4-4,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm 20-22%.

Thị trường vốn cũng được định hướng mở rộng mạnh mẽ. Đến năm 2030, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu sẽ đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu tối thiểu 58% GDP (trong đó trái phiếu doanh nghiệp tối thiểu 25% GDP). Thị trường chứng khoán phái sinh phấn đấu tăng trưởng bình quân 25-30% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Về phát triển doanh nghiệp, Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân; trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế tư nhân dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, đến năm 2030 sẽ có ít nhất 25 doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên 1 tỷ USD , trong đó 10 doanh nghiệp đạt mức trên 5 tỷ USD và 30 doanh nghiệp đạt doanh thu thuần trên 1 tỷ USD .

Còn trong khu vực FDI, vốn đăng ký giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt 200- 300 tỷ USD (40- 50 tỷ USD /năm), vốn thực hiện 150- 200 tỷ USD (30- 40 tỷ USD /năm), tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 40% vào năm 2030.