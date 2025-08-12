6 chaebol thống trị kinh tế Hàn Quốc, 3 tập đoàn chiếm 1/4 GDP cả nước

|
Samsung: Được sáng lập bởi cố doanh nhân Lee Byung-chul (ông nội Chủ tịch Samsung đương nhiệm Lee Jae-yong) từ năm 1938, Samsung là chaebol lâu đời nhất Hàn Quốc, nổi tiếng ở mảng điện tử, di động và bán dẫn. Theo Companies Market Cap, vốn hóa của tập đoàn hiện đạt 340 tỷ USD - lớn nhất Hàn Quốc và xếp thứ 29 toàn cầu. Năm 2024, riêng Samsung Electronics thu về 220 tỷ USD, tương đương 13% GDP Hàn Quốc. Sau giai đoạn chững lại trước Nvidia và SK Hynix trong mảng chip AI, Samsung đang hồi phục mạnh mẽ khi ký hợp đồng cung cấp chip cho Tesla và Apple. Tính đến nay, "ông lớn" điện tử này đã đầu tư hơn 23,2 tỷ USD tại Việt Nam, bao gồm các nhà máy ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, các các trung tâm R&D, góp phần nâng tầm Việt Nam trên chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Ảnh: IT.
|
SK Group: Được cố doanh nhân Chey Jong-hyun (cha đẻ Chủ tịch SK Group đương nhiệm Chey Tae-won) thành lập năm 1953, tập đoàn này sở hữu danh mục đầu tư đa dạng từ bán dẫn (SK hynix), viễn thông (SK Telecom), năng lượng và hóa dầu (SK Innovation), pin xe điện (SK On) đến dược phẩm (SK Bioscience). Năm 2024, SK Hynix đạt doanh thu 51 tỷ USD - chỉ bằng 1/4 Samsung Electronics - nhưng gần đây đã vượt mặt đối thủ về doanh thu DRAM và ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 6,7 tỷ USD trong quý II/2025 nhờ nhu cầu bộ nhớ AI tăng vọt. Tập đoàn cũng đã đầu tư 3,5 tỷ USD tại Việt Nam, bao gồm mua lại Iscvina Manufacturing và xây dựng nhà máy vật liệu sinh học tại Hải Phòng. Ảnh: Bloomberg.
|
Hyundai: Tập đoàn được cố doanh nhân Chung Ju-yung (ông nội Chủ tịch Hyundai Motor đương nhiệm Chung Eui-sun) thành lập vào năm 1947, là biểu tượng của ngành công nghiệp đa ngành Hàn Quốc với mảng chủ lực là ôtô (Hyundai Motor), xây dựng và đóng tàu. Với vốn hóa đạt 35,7 tỷ USD, Hyundai Motor hiện là nhà sản xuất ôtô lớn thứ 5 thế giới. Giai đoạn 2025-2028, tập đoàn cam kết đầu tư 21 tỷ USD để mở rộng sản xuất xe điện và xây dựng nhà máy mới tại Mỹ, qua đó củng cố vị thế trong cuộc đua chuyển đổi xanh toàn cầu. Tại Việt Nam, Hyundai chiếm 14% thị phần ôtô năm 2024. Ảnh: Reuters.
|
LG: Ra đời cùng năm với Hyundai do cố doanh nhân Koo In-hwoi (ông nội Chủ tịch LG đương nhiệm Koo Kwang-mo) sáng lập, LG tập trung ở 3 lĩnh vực: điện tử tiêu dùng, hóa chất và năng lượng tái tạo. Trong đó, LG Electronics không chỉ dẫn đầu thị trường TV và thiết bị gia dụng mà còn là trụ cột tài chính cho tập đoàn với doanh thu ấn tượng 63,8 tỷ USD năm 2024. Ở lĩnh vực năng lượng, LG Energy Solution cũng vừa ký hợp đồng 4,3 tỷ USD với Tesla, cung cấp pin lithium iron phosphate (LFP) cho hệ thống lưu trữ năng lượng. Năm ngoái, LG Display được cấp phép đầu tư thêm 1 tỷ USD mở rộng nhà máy OLED tại Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 5,65 tỷ USD. Ảnh: Reuters.
|
Posco: Tập đoàn do cố doanh nhân Park Tae-joon thành lập năm 1968, Posco là một trong những "ông lớn" ngành thép toàn cầu với cam kết phát triển thép xanh và đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Với doanh thu 51,7 tỷ USD năm 2024, Posco đang dẫn đầu về sản xuất thép, mở rộng đầu tư vào năng lượng tái tạo và vật liệu pin xe điện, qua đó góp phần quan trọng vào sự chuyển mình bền vững của ngành công nghiệp nặng Hàn Quốc. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang xúc tiến dự án nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) Quỳnh Lập tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030. Ảnh: Reuters.
|
Lotte: Được thành lập bởi cố doanh nhân người Hàn Quốc Shin Kyuk-ho (cha đẻ Chủ tịch Lotte đương nhiệm Shin Dong-bin) tại Tokyo, Nhật Bản. Lotte nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm, khách sạn và giải trí, tập đoàn này cũng là một trong những chaebol lâu đời tại Hàn Quốc (1948). Năm 2024, Lotte đạt doanh thu 11,47 tỷ USD nhưng lỗ ròng 1,02 tỷ USD, tăng mạnh so với 2023. Để đối phó với khó khăn đang diễn ra, Chủ tịch Shin Dong-bin đã tổ chức cuộc họp chiến lược tháng 7/2025 để tái cấu trúc mảng hóa dầu và bán lẻ. Tại Việt Nam, Tập đoàn Lotte hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ bất động sản, bán lẻ, hàng tiêu dùng... Lotte Global Logistics cũng đã xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng lạnh trị giá 34 triệu USD tại Đồng Nai để hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm và hàng hóa của Hàn Quốc. Ảnh: Global Times.
Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới là rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.