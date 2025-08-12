6 chaebol thống trị kinh tế Hàn Quốc, 3 tập đoàn chiếm 1/4 GDP cả nước

Samsung: Được sáng lập bởi cố doanh nhân Lee Byung-chul (ông nội Chủ tịch Samsung đương nhiệm Lee Jae-yong) từ năm 1938, Samsung là chaebol lâu đời nhất Hàn Quốc, nổi tiếng ở mảng điện tử, di động và bán dẫn. Theo Companies Market Cap, vốn hóa của tập đoàn hiện đạt 340 tỷ USD - lớn nhất Hàn Quốc và xếp thứ 29 toàn cầu. Năm 2024, riêng Samsung Electronics thu về 220 tỷ USD , tương đương 13% GDP Hàn Quốc. Sau giai đoạn chững lại trước Nvidia và SK Hynix trong mảng chip AI, Samsung đang hồi phục mạnh mẽ khi ký hợp đồng cung cấp chip cho Tesla và Apple. Tính đến nay, "ông lớn" điện tử này đã đầu tư hơn 23,2 tỷ USD tại Việt Nam, bao gồm các nhà máy ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, các các trung tâm R&D, góp phần nâng tầm Việt Nam trên chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Ảnh: IT.